Annie Leibovitz põe à venda o duplex de Upper West Side por 8 milhões

Annie Leibovitz, 74, ganhou reconhecimento pela sua capacidade de conseguir captar a personalidade das pessoas nos seus retratos. O seu talento não ficou escondido, foi a primeira mulher nomeada cheif photographer na revista Rolling Stone, desenvolvendo retratos encenados e brilhantemente iluminados na Vanity Fair e na Vogue, revistas para onde ainda contribui regularmente.

Annie Leibovitz Foto: Getty Images

A fotografia é a sua paixão, mas a artista não fica só por ai, está bastante ocupada no setor imobiliário. Para além de possuir uma casa em Rhinebeck, Nova Iorque, Leibovitz comprou e vendeu várias propriedades em Manhattan. Num artigo do The New York Times, Leibovitz conta que depois de possuir o duplex por nove anos, no 88 Central Park West, também conhecido como Brentmore, o apartamento já não faz sentido na sua vida, "é muito grande para mim". Conta, então, com a ajuda da agente imobiliária Deborah Kern do Corcoran Group para dar a conhecer a casa aos possíveis compradores, no mercado a 8.6 milhões de dólares. A sua vida e trabalho são agora em Manhattan, afirma a artista, para onde se decidiu a mudar no ano passado, ao comprar um apartamento na West Street, em West Village.

Brentmore, com 12 andares, é o lar de uma série de outras celebridades e o apartamento da fotógrafa, tal como muitas das outras 27 unidades do edifício, e oferece vistas pitorescas sobre o Central Park. Com quatro quartos e três casas de banho, o duplex apresenta cerca de 3.500 metros quadrados, sitaundo-se no quinto e sexto andar do lado norte.

Vista do Central Park Foto: Evan Joseph para Corcoran

Resumindo o layout, podemos encontrar no piso inferior a entrada do apartamento, seguido de um hall de entrada generoso, equipado com um guarda-roupa e uma escadaria curva que conduz a uma sala de estar. A sala ostenta uma lareira decorativa com uma cornija de madeira esculpida, estantes de livros embutidas, um teto com vigas e janelas de grandes dimensões que oferecem vistas para o parque. As portas francesas e de bolso abrem para a sala de jantar, também com vista para o parque, e com o seu teto original em caixotões.

Hall de entrada Foto: Evan Joseph para Corcoran

Sala de Estar Foto: Evan Joseph para Corcoran

Sala de Jantar Foto: Evan Joseph para Corcoran

Além da sala de jantar, encontramos, no piso de baixo, o escritório, a lavandaria, o quarto de hóspedes, com uma casa de banho revestida em mármore, e a cozinha, equipada com armários de madeira, bancadas de mármore e azulejos branco de estilo metropolitano. Leibovitz também acrescentou uma ilha central com uma placa de indução e bancos de estilo banquete, além de uma despensa de mordomo, separada para a preparação de refeições.

Escritório Foto: Evan Joseph para Corcoran

Cozinha Foto: Evan Joseph para Corcoran

Os quartos principais estão localizados no andar de cima. A suite principal inclui dois armários, um deles é um walk-in, e uma casa de banho privativa com um par de janelas. Os outros dois quartos, igualmente espaçosos para arrumação, partilham uma casa de banho.

É de realçar que, após a compra do duplex, a artista empreendeu uma série de mudanças e atualizações, renovando a cozinha, o quarto de hóspedes e a casa de banho, criando uma área de escritório separada e uma biblioteca na sala de estar. Apesar das atualizações, muitos dos pormenores do período pré-guerra também se mantêm, como os tetos de 3 metros, o chão de carvalho e as molduras.