Fotografias mais icónicas de Annie Leibovitz celebradas num livro XXL de edição limitada

Há quem defenda que uma casa sem livros é como um avião sem asa ou uma fogueira sem brasa (cantaria Adriana Calcanhotto). Por isso, há quem encha paredes com literatura de todo o tipo, dando mais vida ao lar. Mas existe também quem, além de estantes repletas de obras, exponha - literalmente - livros no centro das suas salas, como decoração, trazendo mais personalidade e arrojo ao espaço. E há boas notícias para essas pessoas: a Taschen, editora alemã que publica, principalmente, obras sobre Arte, criou uma edição limitada do livro XXL com imagens da fotógrafa Annie Leibovitz.

São apenas 2000 exemplares, em quatro versões diferentes, cujas capas trazem alguns dos retratos mais icónicos da artista. Keith Haring, Whoopi Goldberg, Patti Smith e David Byrne são os rostos que surgem na fronte desta Art Edition, que vem acompanhada por um print numerado, emoldurado e assinado pela fotógrafa. Enquanto a edição de Keith Haring tem 1000 cópias, o de Whoopi tem apenas 450 e os outros dois têm 275 cada.

Art Edition com Whoopi Goldberg, na capa.

Annie Leibovitz é considerada um dos nomes mais sonantes da indústria, tendo passado por revistas como a Rolling Stone, Vanity Fair e Vogue. As suas fotografias são facilmente reconhecidas por todo o mundo, em especial o retrato de Yoko Ono e John Lennon abraçados no chão, captada poucas horas antes do cantor dos Beatles ter falecido, em 1980, também parte da Art Edition.

Art Edition com Keith Haring, na capa.

O livro, que pesa casualmente cerca de 26kg e que demorou vários anos a ser desenvolvido, pode ser adquirido no site da Taschen.