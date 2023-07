Como se parece um apartamento de luxo no centro de Lisboa?

Lisboa continua a crescer em mercado imobiliário, e os preços continuam a subir, ainda que com algumas oscilações. Quando ouvimos falar em apartamentos que chegam aos 5 milhões de euros, do que falamos? De um caso como o da Prime Portugal Investment, uma empresa de promoção e gestão imobiliária "dedicada à criação de valor através do desenvolvimento de projetos diversos", que já vendeu mais de 70% dos apartamentos do NAU30, um empreendimento de luxo que está a ser construído na rua Rodrigues Sampaio, perto da Avenida da Liberdade, em Lisboa.

São 29 apartamentos a ser finalizados, dos quais 21 já se encontram vendidos - e, a título de curiosidade, cerca de 38% do empreendimento foi comprado por brasileiros e 33% por portugueses, com as tipologias T2 e T3 a serem as mais procuradas.

"O NAU30 foi concebido com os mais altos critérios de sustentabilidade, implementando medidas de eficiência energética". Foto: D.R

Ao longo de sete andares, este projeto conta com duas penthouses no último andar, uma delas em formato duplex e outra com grandes dimensões e que ocupa quase o piso inteiro. Os apartamentos T4 têm 306 metros quadrados, juntando ainda 210 metros quadrados de terraços e varandas e também uma piscina privativa. Para além destes, vão existir T1, T2 e T3, todos com uma grande exposição solar e espaços exteriores que "garantem privacidade".

"Distribuído ao longo de sete andares, este projeto conta com duas penthouses". Foto: D.R

O terraço com piscina privativa dos apartamentos T4 é um dos elementos mais procurados. Foto: D.R

Este projeto é o resultado de uma renovação realizada pelo estúdio Rodrigo Machado Soares e pela arquiteta Ana Costa. Um antigo edifício de escritórios que está a ser transformado num projeto residencial descrito pela NAU30 como estiloso, inovador e elegante.

"Podemos encontrar num andar modelo, uma parceria com a Quartosala". Foto: D.R

Atualmente, podemos encontrar num andar modelo, uma parceria entre a Prime e a Quartosala da qual resultou uma exposição de peças únicas das marcas mais exclusivas desta loja. O preço destes apartamentos varia entre os 700 mil euros e os 5 milhões de euros.