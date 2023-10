Esta exposição acontece num apartamento em construção

22 artistas, 4 dias, um apartamento em Lisboa em reabilitação: é esta a ideia de Luiza Palma e Sandra Birman, curadoras e cofundadoras da WIP Art Gallery, para o "Bons Ares", um conceito que pretende "levar a arte contemporânea e a cultura para espaços em cru, juntará pinturas, esculturas, desenhos, performances e instalações em várias divisões da casa, onde os artistas, portugueses e internacionais, darão voz à sua visão artística."

Luiza Palma, curadora e cofundadora da WIP Art Gallery Foto: Manuel Manso

Este apartamento inacabado foi cedido para o efeito pela Portugal Solutions Investments & Real Estate, para receber as mais variadas obras de arte, com a promessa de levar arte a espaços crus. "A Bons Ares olha para este espaço urbano em mutação como uma obra de arte e na sua multidisciplinaridade artística evoca um antes e um depois", afirma Luiza Palma, em comunicado de imprensa. Estas obras, indicam as curadoras, vão dialogar com esta ideia de construção existente no apartamento, e entre o leque de artistas há tanto nomes internacionais como nacionais.

Este conceito pretende levar as mais variadas obras de arte a estes apartamentos, com a promessa de levar arte a espaços crus. Foto: Manuel Manso

Entre eles estão Afonso Soul, Alexandre Rola, Ana Lima-Netto, António Faria, Darida, Daniela Guerreiro, Diego Garcez, Gabriela Albuquerque, Nat Loyola, Sandra Birman, Runa ou Nogueira de Barros. Há já um próximo projeto pensado, a acontecer no Restelo, mas para já são quatro dias de descoberta nesta morada, na Lapa. A inauguração acontece a 19 de outubro, às 18h.

O próximo projeto já pensado, tem como destino o Restelo. Foto: Manuel Manso

Quando? De 19 a 22 de outubro (19 a partir das 18h; 20 a 22 de outubro das 15h às 18h. Onde? Rua dos Buenos Aires, 2, 1º andar, Lapa, Lisboa Entrada: Livre