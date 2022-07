Do luxo ao crime, este é o edifício mais emblemático de Nova Iorque

O The Dakota é um edifício de 10 andares, projetado pelo arquiteto Henry Hardenbergh, a pedido do advogado co-fundador da Singer Sewing Company, Edward Clark. A construção começou em 1880, e antes de abrir as portas em 1884, o The Dakota já estava totalmente alugado. Foi a primeira residência de luxo em Nova Iorque, e é hoje considerado um marco da cidade pela New York City Landmarks Preservation.



Os 83 apartamentos foram divididos em quadrantes, onde cada um possui uma escada e um elevador para inquilinos, assim como uma escada e outro elevador exclusivamente para funcionários. Revolucionário para o seu tempo, a construção do edifício assemelha-se à dos edifícios de escritórios contemporâneos, tem uma estrutura à prova de fogo e isolamento acústico.

Edifício The Dakota, 1910 Foto: Getty Images

O número de quartos em cada apartamento varia de quatro a vinte, e todos têm tetos com mais de 4 metros de altura, espaços de entretenimento revestidos com painéis de carvalho e mogno e cozinhas de última geração.



A mistura do estilo vitoriano com as fachadas típicas do renascimento alemão fazem da construção no Upper West Side a mais emblemática da cidade que nunca dorme. Foram muitos os artistas que o edifício recebeu, tais como a atriz Judy Garland ou o artista John Lennon. A atriz do filme Feiticeiro de Oz viveu no The Dakota num apartamento com 3 quartos, sete lareiras e um preço exurbitante de 17 milhões de dólares, enquanto o ex-membro dos Beatles partilhava a sua penthouse de 5,5 milhões de dólares com a mulher, Yoko Ono.

Apartamento de Judy Garland no The Dakota em Nova Iorque Foto: Douglas Elliman Real Estate

O The Dakota já era lendário antes do músico se mudar em 1973, porém a sua morte - sete anos mais tarde - marcou o fim da era histórica do edifício. Depois de receber um autógrafo do ex-membro dos Beatles, Mark David Chapman disparou cinco vezes contra o músico à porta do edifício, na noite de 8 de dezembro de 1980.

Yoko Ono e John Lennon na entrada do edifício (1980) Foto: Getty Images

O homicídio foi planeado durante meses, e a notícia chocou o mundo. A entrada do The Dakota foi durante dias local de reunião para fãs de John Lennon, e pelo menos três tiraram a própria vida depois da tragédia. Atualmente, o edifício é um marco importante para seguidores do cantor.