Um jantar monumental

Se anda há procura de uma desculpa para passar uns dias no Porto, não procure mais. O restaurante Le Monument, do hotel Le Monument Palace, está a preparar uma noite inesquecível para os apreciadores de alta gastronomia. É já no próximo dia 19 que Julien Montbabut, chef do Le Monument, convida os seus colegas e amigos, os chefs portugueses Alexandre Silva e Rui Silvestre, e o chef francês Victor Mercier, para se juntarem a ele num jantar de celebração dos 100 anos do grupo Maison Albar Hotels e do edifício histórico onde está localizado o hotel – uma obra da autoria do arquiteto italiano Michelangelo Soá. A ideia é fazer uma viagem gastronómica pelos produtos e sabores da cozinha tradicional portuguesa, mas com técnicas francesas.

E porque é mesmo de uma viagem que se trata, o menu vai ser inspirado nas memórias e experiências do chef Julien Montbabut, que passou dois anos a visitar Portugal de norte a sul, descobrindo as maravilhas gastronómicas que o país tem para oferecer. Montbabut chegou a Portugal em 2018 para, junto com a sua mulher, a chef de pastelaria Joana Thöny Montbabut, assumir a cozinha e o conceito do recém renovado hotel. Apesar das dificuldades impostas pela pandemia, a persistência e o trabalho árduo do casal Montbabut foi reconhecido pelo Guia Michelin, com a atribuição da primeira estrela Michelin ao restaurante Le Monument, no final de 2022.

Interior do restaurante Le Monument Foto: DR

Para esta noite especial, o chef anfitrião ocupar-se-á dos sabores fortes, típicos do norte. Já o chef Alexandre Silva (que comanda a cozinha dos restaurantes LOCO e FOGO), terá a seu cargo os sabores da região centro. E o chef Rui Silvestre (do restaurante Vistas) tomará conta da leveza e frescura dos sabores do sul. Aos quatro, soma-se Victor Mercier, finalista do Top Chef França 2018 e personalidade da nova geração da gastronomia francesa, e que está à frente do restaurante parisiente FIEF – acrónimo de Fait Ici En France, ou seja, "feito aqui em França". Mercier vai contribui para esta viagem gastronómica com o seu conhecimento das mais recentes técnicas da cozinha francesa.

Momento de descontração na cozinha do chef Julien Montbabut Foto: DR

O Monumental Dinner terá início às 19h, com um cocktail e apresentação dos chefs convidados, na biblioteca do hotel Le Monumental Palace. O evento prossegue para o restaurante gastronómico Le Monument, às 19h45, e será constituído por oito momentos, dois de cada chef, cuidadosamente harmonizados com os vinhos da Quinta do Noval.

Este jantar terá um custo de 290 euros por pessoa e as reservas podem ser feitas através dos contactos do hotel ou do site The Fork.