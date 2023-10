São Lourenço do Barrocal, uma experiência imersiva no coração do Alentejo

A herdade alentejana, que pertence à mesma família há mais de 200 anos, pretende funcionar como uma casa longe de casa. José António Uva pertence à oitava geração da família que sempre ali viveu, mas traz com ele novas ambições. Pretende rejuvenescer toda a propriedade agrícula e o monte alentejano funciona, hoje, como um retiro rural.

Como é que um local tão antigo acompanha os novos tempos? Inovando. São Lourenço do Barrocal concentra-se em oferecer aos seus hóspedes e visitantes experiências personalizadas que revelam os encantos da vinha, dos majestosos sobreiros e das oliveiras, incluindo algumas que têm milhares de anos de história. Mas, acima de tudo, destacam-se os produtos produzidos de forma biológica neste local, como o vinho, o azeite e o mel.

Apicultura Foto: DR

Começando pelo mel. A apicultura tem-se revelado como uma atividade muito popular, hoje em dia, dando a conhecer o universo desses pequenos insetos, essenciais para a preservação e renovação do meio ambiente. A preparação é minuciosa e única: os participantes devem usar um traje especial, receber uma breve aula sobre a vida das abelhas e do processo de produção de mel. Em seguida, embarcam numa pequena jornada até as colmeias, onde podem observar o trabalho organizado destas criaturas. No final, após apreciarem o meticuloso trabalho das abelhas, não há nada como adquirir um frasco de mel produzido pelas abelhas do Barrocal, que certamente terá um sabor especial (€60 por pessoa, sem extração de mel; €90 por pessoa, com extração de mel disponível de meados de maio a meados de julho).

Prova de vinhos Foto: Ash James

Passando pelo vinho, o projeto vínico do Barrocal é uma celebração da qualidade em detrimento da quantidade, expressando vinhos únicos e fiéis à identidade da região, honrando as tradições vinícolas do Alentejo. São oferecidas duas experiências de degustação de vinhos: a primeira recai na Prova Cinco Vinhos Barrocal, que apresenta o terroir do Barrocal com uma visita à vinha próxima ao hotel, incluindo a adega e, finalmente, uma degustação de cinco vinhos (€60 por pessoa; mínimo de 2 participantes). A segunda opção é a da Prova Vertical Barrocal, onde os participantes exploram a evolução dos vinhos Reserva ao longo do tempo, acompanhados por iguarias alentejanas cuidadosamente escolhidas para harmonizar com os seis vinhos (€95 por pessoa; mínimo de 2 participantes).

Herdade Barrocal Foto: DR

Finalizando no azeite, uma das mais recentes experiências que destaca o processo de produção desde o início no Barrocal. Esta é uma oportunidade de conhecer, em detalhe, como é feito este produto essencial na culinária portuguesa. A experiência começa com um inspirador passeio pelo campo para explorar o olival, que abriga mais de seis mil oliveiras, e conhecer as azeitonas. Os participantes também visitam o novo lagar e terminam a atividade com uma degustação de azeite, incluindo três variedades produzidas com as azeitonas da herdade: Galega, Bical e uma terceira feita a partir destas duas variedades (€70 por pessoa; mínimo de 2 participantes).

Se pretende aventurar-se mais, uma das experiências imperdíveis ao visitar o Barrocal é a exploração mais a fundo da extensa herdade, com os seus 780 hectares de área para explorar. Há tanto para descobrir e aprender, e um passeio de jipe é a maneira perfeita de fazê-lo. A equipa de turismo agrícola guia os participantes pelos locais mais especiais da herdade, explicando a importância do montado (€50 por pessoa; mínimo de 2 participantes, máximo de 4).