Cobiçado apartamento de Succession em Nova Iorque está à venda

Se é fã da série de televisão Succession (HBO) e alguma vez desejou um apartamento extravagante com o código postal do Upper East Side nova-iorquino, então talvez esta seja a escolha acertada - só precisa de ter um saldo bancário bastante recheado.



Trata-se do triplex de Kendall Roy, uma penthouse na 180 East 88th Street, que foi a casa da personagem de Jeremy Strong na série de sucesso. Está agora à venda por mais de 26 milhões de euros.

O interior do apartamento de cinco quartos tem uma área de 511 m2 e inclui duas salas de estar, quatro casas de banho, um elevador privado e uma espetacular escada em espiral, que leva ao segundo andar e ao heliporto situado no telhado. As casas de banho apresentam azulejos travertino, paredes e pisos com detalhes em mosaico, armários de carvalho, bancadas de mármore Bianco Grigio polido, chuveiro com efeito de chuva e iluminação embutida. Os pisos claros em espinha de peixe em toda a casa dão um toque brilhante e luxuoso.

Existem vários terraços para entretenimento ou relaxamento ao ar livre. Foto: Corcoran

O espaço exterior tem 325 m2, com vistas deslumbrantes sobre Nova Iorque e o Central Park. No terceiro andar está o amplo terraço de 2.100 metros quadrados com vista panorâmica da cidade e uma casa de banho adicional para hóspedes. O terraço domina a cidade e é dividido em duas áreas (para maior conforto, há elevador para os três andares).



Além disso, o edifício também dispõe de oito andares com serviços vários, incluindo um campo de basquetebol e um campo de futebol. A propriedade de três andares foi inicialmente posta à venda por 30 milhões de euros, mas baixou para o seu preço atual.



Esta torre é a torre residencial mais alta ao norte da 72nd Street no Upper East Side da cidade, e fica a uma curta distância de Carnegie Hill, com lojas e restaurantes maravilhosos. Toda a área beneficia de uma localização residencial segura e tranquila entre Lexington e a 3ª Avenida.



À medida que a quarta temporada de Succession avança, os espetadores obtêm uma visão cada vez mais aprofundada da vida da milionária família Roy, incluindo das suas casas. Esta não é a primeira vez que Succession mostra imóveis dignos de ficarmos todos de boca aberta. Na última temporada, a família viajou para Itália, para o casamento de Caroline Collingwood, ex-mulher do falecido Logan Roy. Lá, a série da HBO mostrou duas vilas italianas espetaculares, Cetinale e Villa La Cassinella.