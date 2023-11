Um fim de semana no litoral alentejano

Chegar a Sines em plena estação de transição para o inverno é como chegar a um set de um filme que bem podia ser um thriller ou suspense (ou ambos). Isto é afirmado como um elogio: o nevoeiro que vem do mar, uma certa ausência de pessoas nas ruas, o tempo frio mas com resquícios de sol e, enfim, a brisa do Atlântico, fazem deste um destino cinematográfico por esta altura. A visita justifica-se para conhecer o novo business hotel da cidade: o Hotel Sines Sea View. A imponente fachada destaca-se no meio de um bairro de moradias – umas mais tradicionais que outras – com ares de arquitetura contemporânea, de linhas direitas e futurísticas. Os afortunados que ficam nos quartos voltados para o mar beneficiam de uma paisagem não magnífica ou sublime, mas apaziguadora e relaxante, porque se ouve de facto o som das ondas a rebentar no areal da praia Vasco da Gama. Para quem aprecia cenários mais industriais, este é o panorama perfeito, e na verdade é diferente do habitual. Os quartos são espaços, com conforto e uma estrutura bem pensada para conseguir ter vários espaços dentro do mesmo: sofá com televisão (amovível, por sinal), cama e zona de dormir, e por fim a casa de banho, apetrechada com um duche de chão espaçoso e com janela ampla para a rua, por onde entra uma generosa quantidade de luz. Há quatro tipologias de quartos e ainda um formato suite, a começar nos €110.

Os quartos são amplos e com vista mar. Foto: DR

O spa é completo: tem sauna, banho turco, jacuzzi, piscina e salas de massagens. Além disso, existem no hotel várias salas de reuniões que podem ser adaptadas a diferentes formatos, não fosse este um ponto de encontro estratégico no litoral alentejano. O restaurante, Volta do Mar, é uma surpresa total: o chef brinca com ingredientes e sabores tradicionais, juntando-os a outros menos óbvios, como filhós de forma de sapateira e chutney de pepino (€9,50) ou cavala fumada, brioche de azeite e aneto (€8,50) nas entradas. Há um fator associado a todos eles: a crocância e a intensidade.

O edifício destaca-se num bairro de moradias. Foto: DR

O menu divide-se depois em "do mar para o prato" e "do campo para o prato" – na primeira, vale a pena apostar tudo polvo assado, puré de milho, alface do mar e grelos (€23) ou na massada de cherne cremosa (€26); na segunda, bochecha de porco com puré de chuchu e pickle de ameixa (€18) e a feijoadinha tradicional de javali (€18). Para quem não quer abdicar nem de um, nem de outro, o Surf & Turf é lagosta grelhada, vazia, presa de porco preto e molho asiático (€45). As sobremesas são para quem realmente aprecia doçura: o mini pão de ló (€5) ou o cannelé, calda de medronho e gelado (€7) são escolhas certeiras e com o tal fator improvável. Se a ideia é sair do hotel, e provar comida de tasco, o discreto, mas atarefado restaurante O Beicinho, é o nome a fixar se quer provar uma massa com peixe do dia – como pargo ou safio.

Restaurante Volta do Mar Foto: DR

Onde? Rua Nau São Miguel, Sines Reservas info@sinesseaview.com