Casas de Sal: uma vida de luxo na Fuseta

Entre as praias da Ria Formosa e a pitoresca vila da Fuseta, o projeto residencial "Casas de Sal" consiste um refúgio de luxo numa das zonas mais autênticas e tranquilas do Algarve. Com preços a variar entre €970.000 e €990.000, estas residências de três quartos estão em sintonia com quem procura uma vida de elegância e conexão com a natureza.

Foto: DR

Estas residências apresentam-se como um mix entre a arquitetura tradicional e o luxo contemporâneo. Com isso em mente, o projeto integra-se com a natureza: tem uma vasta área verde, piscina e um tributo à herança da Fuseta. A é localização estratégica permitindo acesso às lojas, restaurantes e atividades aquáticas, para quem procura um estilo de vida dinâmico, mas com qualidade.

Foto: DR

"O projeto Casas de Sal é único pelo seu enquadramento, a sua arquitetura e pela qualidade que traz a uma das regiões mais autênticas do Algarve, que regista uma procura turística muito consistente e um aumento da população local", afirma David Moura-George, diretor geral da Athena Advisers Portugal. "O Sotavento algarvio e em especial a região da Ria Formosa e Tavira são um destino de investimento cada vez mais interessante, já que os preços ainda são competitivos em comparação com outras zonas do Algarve, o que faz aumentar o seu potencial de valorização e rentabilidade e, consequentemente, contribui para o crescente interesse de investidores estrangeiros na região."

Foto: DR

Com preços competitivos em comparação com outras áreas do Algarve e uma conexão inigualável com a natureza, "Casas de Sal" destina-se aos bons vivants que adoram o sul do País.