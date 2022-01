Um retiro de luxo com o melhor personal trainer dos EUA no Six Senses Douro Valley

Talvez mais do que nunca, observamos uma crescente preocupação com o nosso bem-estar, não só exterior, mas também interior. Para alcançarmos a nossa melhor versão, é necessário haver um equilíbrio entre corpo e mente, algo que requer paciência, prática e tempo.

O programa de luxo Boundless Retreat com Ben Greenfield, eleito o melhor personal trainer dos EUA pela NSCA (National Strenght and Conditioning Association), leva-o numa experiência enriquecedora guiada por uma das mentes mais brilhantes no que toca a saúde e bem-estar.

Durante cinco dias, o Six Senses Douro Valley convida a experimentar a transformação do corpo, da mente e da alma e a descubrir mais sobre si próprio/a e de como o estilo de vida que leva impacta a sua longevidade. Nutrição, sono, hormonas, paternidade, antienvelhecimento, drogas inteligentes e aptidão espiritual são apenas alguns dos temas do retiro que, a ver bem, só tem benefícios.

Os mergulhos diários em água gelada contribuem para o aumento da vitalidade e reduzem dores e o tempo passado na sauna de infravermelhos e nas terapias nutracêuticas têm um efeito rejuvenescedor. Terá mais controlo sobre a sua alimentação depois de aprender a fazer bolachas com baixo teor de açúcar bem como a fermentar os seus próprios queijos de nozes, iogurte e pão.

No total, o programa de quatro noites inclui sessões diárias de grupo pela manhã e à tarde com Ben Greenfield, podcast de 60 minutos com o personal trainer, tratamentos de spa, sessões de yoga ou pilates e três workshops no hotel. Isto para não falar do acesso ao programa semanal de atividade gratuitas do Six Senses Douro Valley (meditação, fitness, caminhadas, etc) e à piscina coberta com cromoterapia. Todas as refeições serão orgânicas e de inspiração paleo, com sumos ao almoço e vinhos naturais da região ao jantar.

Além de treinador de fitness, Bem Greenfield é palestrante, podcaster e autor best-seller de 17 liros do New York Times sobre exercício e bem-estar. Para mais informações contactar +351 254 660 600 ou reservations-dourovalley@sixsenses.com. As reservas antes de 20 de janeiro têm um desconto de 10%.



Preço: a partir de €6,890 por pessoa em quarto Quinta Deluxe e a partir de €12,180 por casal em quarto Quinta Deluxe.