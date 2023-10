Fashion Clinic Home abre pop-up de decoração

Inspirada nos antigos armazéns lisboetas, mas agora numa versão onde o encontro entre o clássico e o contemporâneo se encontram, esta nova loja temporária do grupo Amorim Luxury segue o lema "Let's Get Together", celebrando o espírito da tão aguardada época natalícia.

Os detalhes do interior da loja. Foto: DR

Até o final do ano, a elegante Avenida da Liberdade, número 144, será o lar de uma pop-up store da Fashion Clinic Home, proporcionando uma experiência sofisticada para os amantes da decoração e fragrâncias.

Fashion Clinic Home Foto: DR

Numa cuidadosa seleção de produtos que abrange desde utensílios de mesa a objetos de decoração e até mesmo fragrâncias, encontramos peças de alta qualidade de marcas de renome. Entre elas, destacam-se Bordallo Pinheiro e Leitão & Irmão, a coleção Oriente Italiano da Ginori 1735, bem como a nova linha Mama Milano da La Double, entre outras preciosidades.

Destacam-se Bordallo Pinheiro e Leitão & Irmão, a coleção Oriente Italiano da Ginori 1735. Foto: DR

Para além destas peças notáveis, a loja oferece uma criteriosa seleção de outras marcas de prestígio, incluindo Les Ottomans, Assouline, Sika-Design, Kaymet, Ichendorf, Diptyque, Byredo e muitas mais. Há maravilhosos pratos repletos de motivos marítimos, candeeiros pintados à mão, almofadas com tapeçaria tradicional portuguesa, e objetos alusivos a destinos como a Comporta.



Onde? Avenida da Liberdade, 144, Lisboa. Quando? Até 31 de dezembro, de segunda-feira a sábado, das 10h às 20h e, ao domingo, das 12h às 20h. A partir de novembro, os horários serão alargados até mais tarde.