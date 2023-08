Dos mosaicos vibrantes aos pátios interiores. A beleza da arquitetura marroquina

Não há como negar a riqueza secular da arquitetura marroquina, hoje uma mistura de estilos e influências, nomeadamente islâmica e hispano-mourisca, com os seus mosaicos vibrantes e coloridos, famosos arcos e pátios interiores. Aliás, as casas tradicionais nos centros urbanos de Marrocos - chamadas riad -, são construídas à volta dos pátios centrais, que por norma têm um jardim, fonte ou piscina, um local para as famílias descansarem e socializarem em privacidade. Estes palacetes costumam ter vários andares e são fechados para a rua.

'Living in Morocco. 40th Ed', de Barbara & René Stoeltie (TASCHEN), € 25. Foto: TASCHEN

As riad, típicas casas marroquinas, são contruídas à volta de um pátio central privado. Foto: TASCHEN

Que outros segredos escondem estas casas no norte de África? O livro Living in Morocco, de Barbara e René Stoeltie e editado pela TASCHEN, mergulha no paraíso que é Marrocos, dos mercados perfumados de especiarias às paisagens idílicas, e das suas maravilhas arquitetónicas. Mais de 500 páginas recheadas de fotografias de jardins luxuosos, mobiliário de madeira esculpida, fontes de mármore cor de jade e piscinas de azulejos turquesa. Um verdadeiro paraíso, e que não se situa assim tão longe da Península Ibérica.

São várias as influências arquitetónicas em Marrocos. Foto: TASCHEN

Os mosaicos coloridos são sem dúvida um dos elementos mais conhecidos. Foto: TASCHEN

Barbara e René Stoeltie, ela escritora e ele fotógrafo, colaboram em artigos de design de interiores desde 1984 para revistas como a Vogue, a Elle, a The World of Interiors ou a Architectural Digest. A par desta edição, a TASCHEN publicou outras focadas no Japão, em Bali, no México, na Toscânia, em Itália, e em Provença, França.