Arquiteto japonês desenha uma biblioteca que se funde com a Natureza

De acordo com a, a ideia foi criar um cerne cultural atraente e aberto que estivesse em harmonia com a Casa Ibsen, já ali existente, e privilegiar o ambiente natural do parque envolvente. O gabinete do designer pretendeu transformar o cenário escolhido no novo epicentro cultural da cidade, razão pela qual existem múltiplas entradas. O edifício funde-se na perfeição com a forma curvilínea do parque, dando origem a espaços interiores e exteriores que estão totalmente integrados na paisagem.