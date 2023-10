Uma experiência gastronómica entre o tradicional e o moderno

Conhecidos pela sua singularidade, os Octant Hotels - uma cadeira de hotéis de norte a sul de Portugal - procuram explorar o local, a cultura, a comida e as pessoas da sua envolvente, com a nova iniciativa "Como em Casa". Através da iniciativa, pretende-se dar a conhecer os sabores locais de uma forma inovadora, pelas mãos das cozinheiras da aldeia e do chef de cada um dos hotéis. Este evento acontecerá uma vez por mês entre novembro e maio de 2024.

No dia 4 de novembro, na cozinha do Octant Évora, duas experientes cozinheiras, vindas da aldeia da de Nossa Senhora de Machede, juntam-se ao chef Tiago Sales, responsável pela carta do hotel, para criar um almoço tipicamente alentejano. Este almoço será uma recriação do ambiente das cozinhas da D. Ermelinda Alvorado e da D. Isabel Sapata, onde o carinho e amor pela culinária são dedicados aos familiares e amigos.

D. Isabel Sapata na iniciativa "Como em Casa" Foto: DR

O menu contará com pratos típicos da região, como os tradicionais petiscos de pezinhos de porco e bacalhau frito. A sopa, como em casa, terá uma presença assídua à mesa e os pratos principais consistem no ensopado de borrego e no Cação Frito, bem à moda do Alentejo. Para terminar, com a companhia do chef Tiago Sales, da D. Ermelinda e da D. Isabel, os clientes poderão aproveitar do arroz doce polvilhado com canela, pudim de ovos e bêbados (doce à base de farinha, com vinho branco, e muito apreciado nesta região do Alentejo).

Após a partida em Évora, a experiência "Como em Casa" acontecerá no Octant Praia Verde nos dias 8 e 9 de dezembro. Para mais informações sobre as datas e os locais, poderá consultar o site do Octant Hotels.