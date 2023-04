A casa de Bradley Cooper está à venda por 2.4 milhões de dólares

Bradley Cooper prepara-se para dizer adeus à primeira casa que comprou em Venice Beach. Com cerca de 145 metros quadrados, o bungalow na solarenga cidade de Los Angeles está atualmente no mercado por 2.4 milhões de dólares (cerca de 2.2 milhões de euros), mais do dobro do que valia quando a comprou, há quase 20 anos.

Segundo a People, o ator terá adquirido a propriedade por 1.1 milhões de dólares (aproximadamente 1 milhão de euros), em 2004. Esta valorização está relacionada com a renovação que o protagonista de Assim Nasce uma Estrela concretizou, em conjunto com a designer Santillana de Chanaleilles.

Foto: Instagram @theluxlevel

O resultado foram espaços amplos e repletos de luz, com uma estética muito natural, possível através das grandes portas francesas colocadas na sala de estar e jantar, assim como na cozinha, pensadas como um open space. Este espaço é o primeiro a ser visto pelos convidados, uma vez que a entrada será diretamente para essa divisão.

Foto: Instagram @dianabraunpointofview



O acesso para o jardim, que parece ter saído de um conto de fadas, faz-se direto através daí. É um autêntico oásis, coberto por heras que envolvem as colunas do edifício, e no qual estão dispostos sofás, uma lareira e uma longa mesa para almoços de verão com família e amigos.

Foto: Instagram @dianabraunpointofview

Esta não é a única casa que Bradley Cooper possui. De acordo com o TMZ, o ator tem outra propriedade em Venice Beach, além de uma moradia em Nova Iorque, de 13 milhões de dólares, e outra em Pacific Palisades, de 4.8 milhões de dólares.