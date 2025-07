Um brunch mediterrânico com Lisboa a seus pés

No coração de Lisboa, a poucos passos da Avenida da Liberdade, nasceu uma nova proposta de brunch na cidade. No 10.º piso da Rua Alexandre Herculano, o Ando Living Rooftop abre as portas, durante este verão, a uma pop-up que celebra o prazer de comer, partilhar e desfrutar de cada detalhe: o Udi’s Brunch, criado pelo Chef Udi Barkan em parceria com Ricardo José Lopes e com a Ando Living.

Prato principal Foto: DR

Todos os sábados e domingos, entre as 10h30 e as 15h00, este rooftop privado transforma-se num refúgio mediterrânico onde a vista sobre Lisboa e o Tejo é apenas o início da experiência. O menu, cuidadosamente desenhado para acompanhar a estação, é um tributo à simplicidade e aos sabores vibrantes do Mediterrâneo. Há espaço para pratos que surpreendem pelo equilíbrio entre tradição e inovação, como o famoso Börek de alperce fumado com queijo feta, ou sobremesas inesperadas, como o Tiramisu de beterraba.

Cenouras glaceadas com iogurte de lima Foto: DR

O buffet, generoso e sempre renovado ao longo do serviço, convida a descobrir combinações pouco óbvias mas harmoniosas: cenouras glaceadas com iogurte de lima, couve-flor com molho de pimento fumado, tabbouleh de freekeh com cerejas e funcho caramelizado, além de pães artesanais ainda mornos, prontos a mergulhar em manteigas aromatizadas ou tahini com pesto de morango picante.

Mais do que um simples brunch, esta experiência é pensada para criar momentos. Entre conversas prolongadas e pratos coloridos que chegam à mesa, respira-se o espírito descontraído do Mediterrâneo — um convite a saborear o tempo e a cidade de outra forma. O ambiente intimista do Ando Living Rooftop completa este cenário, tornando-o perfeito para reunir amigos, conhecer novas pessoas ou simplesmente apreciar a energia de Lisboa vista do alto.



Com um valor de €37, que inclui entradas, prato quente, sobremesa e acesso ilimitado ao buffet, o Udi’s Brunch está disponível até ao final do verão e promete tornar-se um dos pontos altos dos fins de semana lisboetas.