Como se parece um duplex de 1 milhão e 500 mil euros em Lisboa?

Bairros com exemplares imobiliários de luxo há muitos, mas entre o Miradouro de São Pedro de Alcântara e o bairro do Príncipe Real, encontramos alguns dos apartamentos com melhor vista para a cidade, neste segmento. Entre eles está este Duplex T4, um apartamento de luxo da Anteas Real Estate, com sala, cozinha e sala de jantar em formato open space e em tons claros. O sonho de qualquer adepto do minimalismo, espelha um dos maiores trunfos da cidade, atualmente: o seu mercado de imobiliário de luxo.

Entrada do apartamento Foto: ANTEAS Real Estate

Os quartos mais parecem galerias de arte, pois são recantos com um design moderno e acolhedor - até minimalista - com uma apenas cama, poltrona e guarda-roupa. Mas a cereja no topo de bolo "esconde-se" no exterior: um terraço, composto por um jardim de 100 m2 e uma piscina. Um ponto a favor para quem tem uma família numerosa ou simplesmente gosta de aproveitar o ar livre. Um detalhe que espelha a portugalidade do apartamento são os seus tetos altos e as estruturas marcadamente pombalinas, com solos em madeira.

Quarto com poltrona Foto: ANTEAS Real Estate

Banheira no quarto

Estima-se que o apartamento esteja pronto para arrendar ou comprar na primavera de 2023.