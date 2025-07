Vermelho Louboutin alastra pela orla costeira de Melides

Dois anos depois da abertura do hotel Vermelho em Melides, Christian Louboutin inaugura agora duas novas propriedades privadas na mesma região: La Salvada e La Maison des Bateaux. Ambas passam a estar disponíveis para aluguer e funcionam como extensões do boutique hotel, mantendo uma estética coerente com o projeto original. Estas casas foram inicialmente pensadas como residências privadas e só mais tarde se decidiu integrá-las na oferta do Vermelho. Segundo Vera Gonçalves, diretora-geral do hotel, a abertura ao público destes espaços permite "mostrar uma faceta mais pessoal" do designer, mantendo o foco no conforto e na relação com a paisagem local.

Exterior, La Maison des Bateaux Foto: DR

La Salvada, com cerca de 250 metros quadrados, tem duas suítes, cozinha equipada, zonas sociais amplas e uma claraboia central, tem capacidade para acolher, no máximo, quatro pessoas. A arquitetura ficou a cargo de Tarek Shamma, colaborador habitual de Louboutin, que desenhou a estrutura em diálogo com o território envolvente. O interior foi decorado com peças da coleção pessoal do designer francês, combinando materiais da região – como pedra, azulejos portugueses e terracota – com elementos de inspiração indiana. Porém, independentemente do que possa ter inspirado Shamma, é impossível não ver Marraquexe nas paredes rosa e nos apontamentos azul majorelle.

Quarto, La Maison des Bateaux Foto: DR

La Maison des Bateaux, um pouco mais pequena, com 150 metros quadrados, acomoda entre quatro a seis pessoas. Tem duas suítes, sala de estar, três casas de banho e uma cozinha funcional, além de uma piscina exterior virada para os arrozais. A estrutura remete para as casas tradicionais alentejanas, com alpendre e zonas exteriores pensadas para os dias quentes da região.

Sala, La Maison des Bateaux Foto: DR

Ambas as villas incluem serviço de limpeza a cada duas noites, cesto de boas-vindas com produtos locais, e a possibilidade de pequeno-almoço no hotel. Estão ainda disponíveis, mediante pedido, serviços como room service, chef privado ou personal shopper.

Jardim, La Salvada Foto: DR

A ligação de Christian Louboutin a Melides começou há mais de dez anos, quando foi apresentado à zona por amigos portugueses. A paisagem, a luz e o ritmo mais lento da região levaram-no a estabelecer aqui uma casa, e mais tarde a investir no hotel e nestas novas propriedades. Mas não é apenas Louboutin que se sente atraído pelo luxo tranquilo da região que tem vindo a ganhar visibilidade internacional como destino de segunda residência para artistas e figuras públicas.

Sala de estar e de refeições, La Salvada Foto: DR

Esta semana, surgiram notícias de que a atriz Nicole Kidman estará em vias de adquirir uma casa na região. Também George e Amal Clooney compraram casa no Costa Terra Golf & Ocean Club, um empreendimento de luxo junto à costa de Melides, o mesmo empreendimento onde a princesa Eugenie e o marido, Jack Brooksbank, têm uma residência desde 2022. E a imprensa britânica também relata que o príncipe Harry e Meghan Markle estão interessados numa casa na mesma área. Tudo sinais de que a costa alentejana continua a captar a atenção de quem procura discrição, paisagem e uma certa ideia de luxo sem ostentação, ganhando fama como uma espécie de Hamptons da Europa.

Exterior, La Salvada Foto: DR

As estadias nas novas villas de Louboutin têm preços a partir dos 2.200 euros por noite, em La Salvada, e 1.700 euros por noite, em La Maison des Bateaux. Reservas através do e-mail: reservations@vermelhohotel.com.