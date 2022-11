Ninguém perdeu. Quem ganhou ou manteve as estrelas Michelin em Portugal?

a categoria Bib Gourmand (boa qualidade preço).

Portugal está cada vez mais na mira do Guia Michelin, que tem vindo a dedicar mais atenção "a este lado" da Península Ibérica: é por isso que temos 38 distinções na edição de 2023, e mais 7 novas nAnunciados ontem, 22 de novembro, os prémios entregaram cinco novas estrelas em Portugal, entre elas ao, que consegue uma outra proeza, ser o primeiro vegetariano da Península Ibérica incluído no guia, além de ter mantido as duas estrelas que já tinha no. A grande revelação foi o, um restaurante de cozinha asiática recém-inaugurado, do chefe o já consagrado, de, que recebeu uma distinção há muito especulada. Juntam-se às novidades o, do chefe ode, ambos no Porto.Dadas as novidades, que restaurantes conseguiram mantar as suas estrelas? O chef, que tem uma estrela desde 2019 no, em Passos de Silgueiros, Viseu ganhou uma estrela verde. Entre aqueles que mantiveram a estrela já atribuida em anos anteriores estão oCom duas estrelas mantém-se a

DUAS ESTRELAS



• Albufeira – Vila Joya

• Funchal – Il Gallo d’Oro

• Leça da Palmeira – Casa de Chá da Boa Nova

• Lisboa – Alma

• Lisboa – Belcanto

• Porches – Ocean

• Vila Nova de Gaia – The Yeatman



UMA ESTRELA



• Almancil – Gusto

• Amarante – Largo do Paço

• Bragança – G Pousada

• Funchal – William

• Guimarães – A Cozinha

• Lagoa – Bon Bon

• Lagos – Al Sud

• Lisboa – 100 Maneiras

• Lisboa – CURA

• Lisboa – Eleven

• Lisboa – Encanto

• Lisboa – Eneko Lisboa

• Lisboa – EPUR

• Lisboa – Feitoria

• Lisboa – Fifty Seconds

• Lisboa – Kabuki Lisboa

• Lisboa – Kanazawa

• Lisboa – Loco

• Passos de Silgueiros – Mesa de Lemos

• Portimão – Vista

• Porto – Antiqvvm

• Porto – Euskalduna Studio

• Porto – Le Monument

• Porto – Pedro Lemos

• Porto – Vila Foz

• Praia do Guincho – Fortaleza do Guincho

• Reguengos de Monsaraz – Esporão

• Sintra – Lab by Sergi Arola

• Sintra – Midori

• Tavira – A Ver Tavira

• Vila Nova de Cacela – Vistas Rui Silvestre.