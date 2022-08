Um chef Michelin em Porto Covo

O chef Joachim Koerper Foto: Gonçalo F. Santos

Foie Gras com Ameixas de Elvas e Pretzel de Brioche Foto: Gonçalo F. Santos

Polvo, Puré de batata doce e terrina de pimentos Foto: Gonçalo F. Santos

Fideuá , tinta de choco, carabineiro Foto: Gonçalo F. Santos

Chocolate, morango, pistáchio e gelado de avelã Foto: Gonçalo F. Santos

Dentro do restaurante, a decoração apela ao mar, o aroma que vem da cozinha convida a sentar com tempo e o jogo de luzes, ao jantar, é certeiro ao ponto de criar um ambiente caseiro. Sabemos que estamos num restaurante de praia com classe e bom gosto, sem a azáfama do costume. Este é o novo restaurante do chef, do, em Lisboa, que chegou a Porto Covo há alguns meses, mais precisamente ao parque de campismoAo começar a experiência de degustação, a cozinha prova-nos isso mesmo: estamos no sítio certo para comer com calma e saborear um belo copo de vinho branco. O peixe acabado de chegar da lota de Sines, o cabrito de pastagem do monte ou o queijo artesanal de Odemira são apenas prova que a sazonalidade não sai de moda, e ainda bem, porque é na região que está o segredo da qualidade.Não é diferente no Alma Nómada, que tem produtos frescos em toda a ementa. A carta abre com quatro entradas: foie gras com pretzel de brioche e textura de ameixa d’Elvas (€19), atum rabilho com funcho, burrata e anchovas (€23), gaspacho de melancia e cereja com camarão (€18,50), sem esquecer a salada de legumes grelhados com queijo de cabra, tomate seco ao sol e nozes caramelizadas (€14).Na secção dos peixes, o chef Joachim Koerper sugere o peixe do dia com arroz cremoso de citrinos (€36), o polvo confitado ecrocante, puré de batata-doce, cebolinha assada e terrina de pimentos (€24) e o inacreditável churrasco de carabineiro, lula, fideuá crocante de tinta de choco e emulsão de carabineiro (€54).Para quem está perto do mar, mas lhe apetece viajar pelo domínio das carnes, o melhor é escolher o entrecôte premium com puré de batata fumada, alface cogolho grelhada e cole slaw (€29), que fica facilmente empatado com o cabrito de pastagem do monte, cassoulet de cogumelos e couve crocante (€25) ao nível da intensidade dos sabores.As sobremesas, com assinatura de Cintia Koerper, que escolheu Ângela Franco como responsável pela pastelaria do Alma Nómada, variam consoante a estação e a semana. A somar a estes, uma seleção de queijos artesanais (€12), e de gelados artesanais (€9) feitos no Alma Nómada pela equipa de cozinha. O menu degustação conta com uma entrada, prato de peixe e carne e sobremesa (custa €78/pessoa, com suplemento de vinhos acresce €39/pessoa).Quanto ao recém inaugurado A.MAR, este fica no bar da Praia Grande, em Porto Covo, mantém um conceito semelhante, com foco nas sobremesas. Tal como Alma Nómada, promove o conceito well-being assente em três pilares fundamentais: natureza, gastronomia e experiências - estas últimas a anunciar em breve. Uma pista? Haverá um A.MAR Diving Center, um centro de mergulho que permitirá aos mais corajosos fazer mergulho, "caçar" a sua própria garrafa de vinho do fundo do mar e abri-la à mesa, com o repasto do chef.Costa do Vizir Beach Village, Monte Branco 7520-437 Porto Covo.De junho a agosto: das 19h às 22h30965 754 882 reservas@almanomada.pt