Receita de Henrique Sá Pessoa. Risotto de Açafrão com magret de pato

Comtradição Pelo Mundo, programa do chef Henrique Sá Pessoa, está de regresso ao canal de gastronomia 24Kitchen. Nesta nova temporada, que estreou a 2 de janeiro, Sá Pessoa leva os espetadores numa viagem pelos quatro cantos do mundo, recriando receitas e iguarias de alguns dos lugares onde trabalhou e viveu ao longo da sua carreira, mas sempre com o seu toque pessoal. Esperam-nos sabores da Indonésia à Coreia do Sul, passando pela Austrália ou Suiça, o país que inspirou a receita deste artigo: risotto de açafrão. Comtradição Pelo Mundo é emitido de segunda a sexta-feira, às 15h e 21h.







Risotto de açafrão



Ingredientes

1 Magret de pato;

Sal q.b;

Pimenta q.b;

Cebolinho picado q.b.



Risotto

1 chalota;

1 dente de alho;

3 c. de sopa de manteiga;

Azeite q.b;

50g de arroz de carnaroli p/ pessoa;

Sal q.b;

50ml de vinho branco;

1L de caldo de galinha;

Açafrão q.b;

1 ramo de alecrim;

2 c. de sopa de parmesão;

Sumo de limão q.b.

Chef Henrique Sá Pessoa no programa 'Comtradição Pelo Mundo'. Foto: 24Kitchen

Confeção do risotto de açafrão



Pique 1 chalota e 1 dente de alho. Num tacho coloque 1 c. de sopa de manteiga e 1 fio de azeite. Refogue a chalota e o alho de 2 a 3 minutos.





Adicione 50g de arroz carnaroli por pessoa. Tempere com sal q.b.Assim que o arroz estiver tostado junte 50ml de vinho branco. Quando o vinho evaporar junte caldo de galinha, o suficiente para cobrir. Baixe o lume e, à medida que a água for evaporando, acrescente mais um pouco de água.Pique açafrão fresco q.b, coloque numa taça e junte caldo.

Confeção do magret de pato

Faça uns cortes num magret de pato e coloque numa frigideira. Tempere com sal e pimenta preta q.b. Vire e tempere novamente. Assim que estiver no ponto pretendido, retire e reserve.

Ao risotto junte o açafrão diluído e 1 ramo de alecrim. De seguida, desligue o lume e adicione uns pedaços de manteiga, 2 c. de sopa de parmesão e sumo de limão q.b. Misture bem.

Para servir, corte o magret em fatias e coloque por cima do risotto de açafrão. Junte ainda um pouco de cebolinho picado