Chef Pedro Almeida: "Houve muitos negócios a desaparecer, muitos restaurantes que fecharam"

Chef Pedro Almeida Foto: O Apartamento

Inaugurado há 20 anos, oé um dos mais emblemátiscos restaurantes japoneses do país. Em novembro de 2018, alterou a sua filosofia gastronómica, assumindo-se a partir daí como um restaurante de alta cozinha de autor. Sensivelmente um ano depois, às mãos do chefconquistou a primeira estrela Michelin. De portas fechadas por causa da covid-19, mantém oEssa questão tem duas respostas. Se me fizesse essa pergunta a meio do ano passado, eu diria que não antecipava isto. A partir de novembro e dezembro começámos a ver que as coisas iriam demorar um pouco mais tempo do que aquilo que estávamos a prever. Já contávamos com esta segunda vaga, e já fizémos tudo de uma maneira diferente. Criámos uma carta de take-away e home delivery com uma oferta um pouco mais interessante, mais alargada, fizémos ajustes a nível de equipa para que financeiramente fosse possível [continuar]. Ao mesmo tempo, tentámos ter mais oferta, para uma carta mais interessante.A verdade é que sim, temos mais serviços de take-away, e vemos que as pessoas estão mais interessadas em comer as nossas refeições mas em casa. Nós não podemos ser utópicos e dizer que o take-away vai ser a solução ou que vai salvar tudo, ou até que vai ter a mesma qualidade que temos nos restaurantes. O conceito de restqaurante vive mais da experiência do que propriamente só da comida.Não acredito que o serviço take-away vá alguma vez substituir aquilo que fazemos num restaurante, e eu acredito que quando isto terminar iremos ter outra vez pessoas a querer sair para comer, um boom. O que acontece é que, para já, criámos uma oferta gastronómica para não privar as pessoas de um estilo de vida gastronómico mais cultural, para que possam continuar a provar as nossas coisas sem influenciar muito a qualidade. O nosso main goal é esse.Honestamente, acho que era inevitável fechar. Se tivessemos feito as coisas melhor, teriamos fechado mais cedo e não teríamos agora uma situação tão grave. A questão é que estamos a falar dos "ses", e não são decisões fáceis de tomar. Dentro do desconhecido que é toda esta situação, creio que os nossos governantes estão a fazer a gestão que acham mais correta. Costuma-se dizer que depois do jogo é que encontram as melhores tácticas que seriam solução para a nossa equipa. Neste momento, eles estão-se a adaptar, e a cada dia há coisas novas, assim como nos acontece a nós. A restauração vai sofrer, como vai sofrer a hotelaria no geral, porque não temos clientes. E os que temos têm muito receio. E esta sensação de desconforto e insegurança não é algo que se consiga mudar para já. E quando voltarmos a abrir, teremos a mesma desconfiança. Se eu acho que a gestão na minha cozinha está a ser bem feita? Penso que sim. Mas isso é aqui na minha cozinha, não sou governante de um país com 11 milhões de pessoas, em que as coisas acontecem com uma dimensão diferente.A primeira coisa que deviamos levar daqui é que não devemos ter nada como certo. Houve muitos negócios a desaparecer, muitos restaurantes que fecharam, muita gente a passar maus momentos porque não estavam preparados para uma coisa destas. E o que podemos aprender é que temos de estar muito bem preparados para qualquer coisa, seja a nível económico, como financeiro. Portugal tem que aprender a fazer uma coisa que nunca aprendeu, que é poupar e a investir. Costumo dizer que, em Portugal, somos aquele filho que nunca aprendeu a poupar e sempre teve tudo, do género 'quando acaba num lado, vai-se buscar a outro'. Isso sempre foi muito a nossa teoria, até historicamente. Precisamos de aprender a gerir e esta situação vem-nos provar exatamente isso. Temos de saber preparar-nos para o que nunca na vida estamos à espera que aconteça.