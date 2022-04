Chef João Rodrigues anuncia retirada do Feitoria

É com uma nostálgica fotografia, num barco e num dia cinzento, que o chefanuncia o fecho de um ciclo no, restaurante premiado com Michelin, e o fim da sua ligação ao Altis Hotels."O caminho foi duro, construído com altos e baixos, mas com um saldo francamente positivo, e com muitas conquistas a vários níveis que me orgulham. Mas, chega sempre a altura em que precisamos de fechar ciclos para que outros se abram. Por isso, este passo que dou não é o fim de algo, mas sim o começo de uma nova etapa" escreve, nas suas redes sociais. "Sinto-me muito agradecido por tantas pessoas e memórias que levo comigo no pensamento e que me ajudaram a ser melhor. Desejo o maior sucesso ao Restaurante Feitoria, que terá sempre um lugar especial no meu coração. Agora, olhos já no futuro e com muita vontade do que aí vem... Vamos com tudo!"João Rodrigues chegou aoem 2009, como subchefe, e em 2013 tornou-se Chefe Executivo,. Em 2015 foi distinguido como Chef d' Avenir 2015 pela Internacional Academy of Gastronomy. João Rodrigues é também o Chef Preferido no TOP 10 dos Prémios Mesa Marcada por seis anos consecutivos entre 2017 e 2022.Em 2016 iniciou aquela que seria a missão da sua carreira, a relação com produtores nacionais, a sua divulgação e mapeamento, lê-se, no comunicado de imprensa. Assim nascia o Projecto Matéria, uma iniciativa sem fins lucrativos que mudou radicalmente a forma como o país, os restaurantes e os cozinheiros encaram os pequenos produtores. Para já, o chef ainda não confirma o que advirá, mais, da sua decisão, deixando em aberto as razões que justificam a mesma.