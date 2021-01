Pratos de chef em casa? Esta nova app só entrega restaurantes de topo

À beira de um novo confinamento, os restaurantes voltam a reinventar-se e precisam de ajuda para sobreviver. Por outro lado, também os clientes precisam de arranjar novas estratégias para enfrentar o isolamento, e a alimentação não fica de fora. E se numa primeira fase estávamos limitados aos serviços de entrega em casa do costume, chegou agora uma novidade que quer fazer a diferença.

Álvaro Meyer, empreendedor e fundador da Volup.

Chama-se Volup e é uma ideia do jovem empreendedor espanhol Álvaro Meyer, de 25 anos: é premium, só contempla a oferta de restaurantes com qualidade e a maioria com assinatura de chef, entrega em Lisboa e está prestes a alargar-se a Cascais e Oeiras. E, o mais importante, entrega rápido para que a comida chegue ainda quente a nossa casa. "Eu tive esta ideia no final de junho. Falei com um restaurante que queria lançar o seu próprio delivery e precisavam de ajuda com a logística. Pensei em criar uma plataforma que tivesse um serviço mais personalizado, e foi depois de falar com chefs e restaurantes que percebi que todos queriam o mesmo." Daí até a app se tornar séria foi um pequeno passo.

Sobre os restaurantes, que atualmente são nove, mas em breve serão mais, o fundador explica que o objetivo sempre foi ter "comida de alta qualidade, não é um restaurante que tenha uma conta média de €80 ou €100, mas sim que tenha um serviço que esteja em sintonia com a nossa oferta. O nosso filtro não é preços nem nome. Da lista atual fazem parte O Frade, do chef Carlos Afonso, o Kanazawa, do chef Paulo Morais, o Tasca da Esquina, do chef Vitor Sobral, o Eleven, do chef Joachim Koerper, mas também o Essencial, o Terroir, o Geographia, o Solar dos Nunes e o Delfina."São 9, mas juntar-se-ão mais 14 nas próximas semanas e estamos a crescer muito rápido." Entre as novidades, chegam em breve o Drogaria, o Laurentina e o Varanda.

Um dos pratos disponíveis no Frade.

Um dos pratos disponíveis no Tasca da Esquina.

Quanto às entregas, são feitas de carro e pelos navigators, que em breve terão uma formação mais detalhada no sentido de, no futuro, poderem até terminar de empratar o prato em casa do cliente – ou indicar-lhe como fazê-lo. "É uma opção que vamos incluir mais para a frente. Por exemplo, tanto o chef Vitor Sobral como o chef Paulo Morais têm pratos que é preciso finalizar em casa, e no caso do Kanazawa, há um prato com temaki que o cliente finaliza em casa, com recurso a um vídeo com instruções do chef a explicar como fazê-lo. A ideia nunca será viver a experiência do restaurante, mas criar uma experiência nova que também tenha um lado interactivo."

Um dos pratos disponíveis no Terroir.

Carlos Afonso, chef d’O Frade, encontrou. "Decidimos associar-nos à Volup porque acreditamos em empresas jovens, com empreendedorismo dinâmico, revimo-nos nesse espírito. A cozinha e a distribuição são àreas que se complementam, ainda para mais nestes tempos pandémicos." Na plataforma, O Frade disponibiliza alguns petiscos, por exemplo os já famosos coelho de coentrada ou pato de escabeche e uma boa seleção dos vinhos disponíveis do restaurante, mas a ideia é alargar esta oferta e diversificá-la. "A Volup quer oferecer um serviço diferenciador associado à qualidade premium. Vamos tentar variar pratos, já que O Frade tem uma carta e uma cozinha pequenas, mas iremos continuar a inovar muito, muito mais agora, que teremos tempo para o fazer."

Carlos Afonso, d'O Frade. Foto: Francisco Angelino

Sobre os tempos de confinamento que se avizinham, e que inevitavelmente tenderão a afetar a restauração, diz: "queremos continuar a cozinhar durante este confinamento, temos medo e respeito mas já conhecemos as regras."



A nova aplicação é intuitiva, rápida, e vai dando notificações conforme o estado da encomenda, desde que o chef começa a confecioná-la ao momento da entrega (neste último ponto, é-lhe dito quanto tempo demora o navigator a chegar).