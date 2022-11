Christmas Wine Experience: mais de 200 vinhos para provar no The Yeatman Hotel

Será um fim de semana memorável aquele que nos espera no The Yeatman Hotel, a 3 e 4 de dezembro, datas da Christmas Wine Experience.



O luxuoso hotel, que fica em Vila Nova de Gaia e conta com duas estrelas Michelin, acolhe a 11ª edição do certame vínico, que irá contar com mais de 200 referências portuguesas cuidadosamente selecionadas por Elisabete Fernandes, diretora de vinhos do The Yeatman Hotel. Além de descobrir e provar, os visitantes poderão conversar e trocar opiniões com os enólogos das marcas e quintas.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por The Yeatman Hotel (@theyeatman)

Para os apreciadores de vinho do Porto e licorosos, é ainda obrigatório passar pela exclusiva seleção de colheitas antigas disponível para prova, com exemplares como o Taylor’s Very Very Old Port, Messias Porto Colheita 1966, Barão de Vilar Colheita Port 1974 e Graham's Single Harvest 1997. À lista, juntam-se outros nomes de destaque, dos clássicos aos mais fora da caixa, como Vallado Vinha da Granja 2019, Chryseia 2020, Anselmo Mendes Parcela Única 2019 ou Malhadinha 2020.

O departamento gastronómico não foi descurado. Esperam-se iguarias e doçaria tradicional da época pelas mãos do chef Ricardo Costa, um complemento às castanhas, queijos, enchidos e azeites portugueses para provar no food corner. Para terminar em grande, os visitantes da Christmas Wine Experience poderão adiantar-se nas compras de Natal e adquirir os vinhos em prova com um desconto especial de 10% ou alguns produtos artesanais e locais.

Onde? The Yeatman Hotel, Porto. Quando? Dias 3 e 4 de dezembro, das 15h às 19h. Bilhetes: €80 por dia ou €140 pelos dois dias. Os grupos com oito ou mais indivíduos têm contam com um desconto, ficando a entrada a custar €70 por pessoa. Os bilhetes para domingo estarão a um preço especial (€70) até 20 de novembro.