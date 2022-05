KUG Flores, um novo spot gastronómico no Porto

Com brunches servidos à carta, a cozinha do chef Rui Paula e ainda os irresistíveis cocktails do bartender Pedro Fernandes, o KUG Flores passa a ser a segunda localização do restaurante no Porto, que abriu inicialmente na rua Dom Manuel II como KUG Palácio.

Brunch Foto: D.R

Inserido no edifício do Hotel OCA, em plena rua das Flores, divide-se em dois pisos: o rés do chão, composto por uma pequena esplanada de rua, uma loja de vinhos, um bar e um pátio interno, e um andar superior, no quarto piso, onde está a sala de jantar (com capacidade para 55 lugares), um jardim urbano e um miradouro.

Espaço interior Foto: D.R

Um dos pontos fortes da carta será o brunch, disponível todos os dias das 12h às 17h30, em duas modalidades disponíveis. Um brunch de menu fechado, com um custo de €29 (inclui um elemento de cafetaria e um cocktail), e o brunch à carta onde o cliente pode construir a sua ementa personalizada. Ao jantar, a ementa está a cargo do chef Rui Paula, entre as 18h e as 23h.

Prato Menu e cocktail Foto: D.R

Entre os pratos da carta, sobressaem o bao de costela teriaky com pepino yutaka, os tacos de atum, os croquetes trufados, as ostras com framboesa, a ceviche de robalo.

Cocktail Foto: D.R

"O KUG Flores é um regresso às minhas origens quando comecei a dar os primeiros passos nesta área. Neste espaço tenho agora a oportunidade de voltar a trabalhar com vinhos como eu gosto, oferecendo uma experiência única e customizada a quem nos visita" conta Tiago Oliveira, CEO da marca KUG, e aficionado por vinhos. Há um sommelier fixo que auxilia nos pairings, sendo que a carta conta com uma variada seleção de vinhos, oferecendo vinhos de difícil acesso no mercado e colheitas antigas de referência. No total, são 185 referências de vinho na carta.

Sobremesa Foto: D.R

Cocktail 2 Foto: D.R

Onde? Rua das Flores nº 135. Quando? Todos os dias, das 12h00 às 23h00. Reservas: 913 638 944 ou através do link.