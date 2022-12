De grilos desidratados a pipocas. Há uma nova coleção dos chocolates Penha Longa

As festividades estão mesmo a chegar, e com elas o muito habitual maior consumo de doces. Com isto em mente, a marca de chocolates artesanais do resort Penha Longa, em Sintra, lançou uma nova coleção especial – "The Chocolate by Penha Longa" é um conjunto de tabletes e pequenas bolinhas crocantes (One Bite, chama-lhes o chef), com uma explosão de sabores considerados não convencionais, apesar de existirem também alguns que seguem a tradição. Feitas com chocolate proveniente dos Cacaueiros do México, Cuba e São Tomé, não podemos deixar de reparar, também, na gama dedicada aos ingredientes exóticos, a Bugs, que tem combinações com grilos desidratados e farinhas de larvas de búfalo, como variedades incluidas pelo chef Siopa no menu.



As One Bite, tal como o nome indica, são pequenas bolinhas feitas para serem comidas apenas numa dentada, com a segurança de toda uma explosão de sabores – "Small Bite, All Pleasure", como explica o chef do restaurante Penha Longa Resort, Francisco Siopa. Entre os ingredientes poderá encontrar azeite do Alentejo, limão de Mafra ou flor de sal de Castro Marim.



One Bite vêm para ficar, com a promessa de que de dois em dois meses haverá sempre novidades sob diferentes nomes. Para já, podemos provar variedades como "The Hot Ones", picantes, ou "The Vegan Ones", vegetarianos.

As One Bite, pequenas bolinhas feitas para serem comidas apenas numa dentada

Apesar desta diferença que marca a nova coleção, existem também tabletes com sabor a chocolate negro Brasil Callebaut e praliné de pecan. Se preferir algo mais tradicional pode sempre optar pela Penha Longa, uma tablete mais clássica nos seus ingredientes (chocolate 70% Penha Longa e praliné de avelã) ou Cocoa (chocolate São Tomé Callebaut, ganache de lima e Cointreau). Fique a conhecer todos os sabores disponíveis:

Vegan: chocolate Vegan NXt Callebaut, caramelo de coco e frutos secos

Penha Longa: chocolate 70% Penha Longa, praliné de avelã

Ocean: chocolate GOLD Callebaut, Peta Zetas e Flor de Sal

Alliance: chocolate de leite Java Callebaut, ganache de lima e Cointreau

Cocoa: chocolate São Tomé Callebaut e praliné de fava de cacau

PopCorn: chocolate Gold Callebaut e pipocas

Bugs: chocolate negro Brasil Callebaut, praliné de pecan e insectos