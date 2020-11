Este restaurante tem um prato para maiores de 18 anos

As novas Korean Pork Ribs.

Há um novo prato na, liderado pelo chef Maurício Vale, que é só "para maiores de 18 anos" - pelo menos no que toca à apresentação. Falamos das novas Korean Pork Ribs, assumidas pelo chef como aquilo a que chamamos a verdadeira “food porn”.O novo prato, que vem apresentado numa caixa muito semelhante à de uma pizza é umcozinhado lentamente até chegar ao ponto em que a carne se desfaz na boca. “Quando nos lembramos de comida verdadeiramente irresistível, temos tendência a pensar sempre nas mesmas opções de pizza e hambúrgueres. No SOI, queremos reinventar o conceito e provar que o nosso entrecosto de porco é, verdadeiramente, o prato por que devemos ansiar quando temos desejos de comida deliciosa e de conforto”, explica o chef, em comunicado à imprensa.Em vez de ser apresentado como um prato banal, a sua apresentação é feita numa caixa de pizza onde se pode lerO restaurante de street food asiática, no Cais do Sodré, aposta ma irreverência, quer na preparação dos pratos quer na sua apresentação. As krean pork ribs já estão disponíveis no restaurante, por €14 e podem ser pedidas também para takeaway e delivery, através do Uber Eats, Glovo ou noMenu.