Um prato afrodisíaco com assinatura de um chef Michelin

Carpaccio de robalo com vinagrete de maracujá, alho fermentado e citrinos



Carpaccio de Robalo

Indredientes



400g Filete de Robalo

40g azeite virgem

10g salsa

5g coentros

1 lima

1 limão

5g sal

Q.b. pimenta branca

2g alho



Preparação



Triturar as folhas de salsa, coentros, alho e sal juntamente com o azeite e até formar uma pasta. Retirar a pele aos filetes de robalo, cortar os filetes ao meio na vertical, barrar com a pasta de ervas e juntar algumas raspas de lima e limão. Depois, enrolar os lombos em película aderente de forma a ficar um carpaccio. Deixar no congelador.





Gel de alho negro



Ingredientes

50g alho negro descascado

50ml azeite extra virgem

20ml caldo de legumes

Q.b. flor de sal

Preparação

Colocar o alho negro e o caldo num copo e triturar com a varinha magica até fazer um puré. Adicionar o azeite em fio para emulsionar e, por fim, temperar com flor de sal.





Compota de salada algarvia



Ingredientes

100g cebola roxa

200g tomate

5g alho

200g pimento vermelho

30g azeite

20g vinagre de vinho tinto

3g sal

10g açúcar

1g pectina

1g orégão fresco em folha

Preparação

Assar os pimentos, retirar a pele e as sementes. Cortar em juliana fina e deixar a escorrer. Pelar o tomate em água a ferver, arrefecer em água e gelo, retirar a pele e as sementes, cortar em concassé. Picar o alho e a cebola em juliana fina. Num tacho, colocar o azeite, alourar o alho, e em seguida a cebola até branquear. Depois, juntar metade do vinagre e deixar reduzir, juntar o tomate e deixar cozinhar até reduzir a água deste último. Depois, juntar os pimentos assados, continuando a reduzir.

De seguida, misturar a pectina com açúcar e envolver a compota, deixando cozinhar. Retificar os temperos. Retirar do lume, juntar vinagre e a folha de oregão picada. Deixar arrefecer e empratar. Para um resultado mais bonito faça uma quenelle.



Vinagrete de maracujá



Ingredientes

80ml azeite extra virgem

10ml óleo de sésamo

3gr mostarda Dijon

15ml mirin sem álcool

20ml sumo de maracujá

10ml sumo de lima

5g cebolinho

3g sal fino

Qb pimenta

Preparação

Numa taça, colocar a mostarda, e com a ajuda de umas varas emulsionar o azeite em fio, juntar o sumo de lima, o sumo de maracujá, o mirim, e temperar. Na hora de servir juntar cebolinho picado.





Salada



Ingredientes

100g mescla de alfaces

50g tomate cereja

10g brotos de coentros

50g croutons de pão





Empratamento



Retirar o carpaccio do congelador e cortar em lâminas finas. Colocar no prato em círculo. Temperar a salada com um pouco de vinagrete e colocar no centro do prato. Cortar o tomate cereja ao meio e espalhar no prato. Dispor alguns pontos de gel de alho negro sobre o carpaccio. Colocar alguns croutons sobre o carpaccio e finalizar com vinagrete de maracujá e cebolinho picado.