Já foram eleitos os melhores vinhos portugueses

Foi a edição com mais candidatos desde 2013, sinal positivo após um ano de pandemia e muitos desafios. 1400 vinhos a concurso, um júris de especialistas e a garantia de maior projeção para os vencedores.

Como em edições anteriores, a primeira fase da seleção realizou-se em Santarém, no CNEMA, durante a qual cada vinho foi apreciado numa prova cega por jurados nacionais e internacionais, entre os quais enólogos, sommeliers, jornalistas, wine educators. A entrega de prémios, e a segunda fase do concurso, realizou-se em formato digital no passado dia 21 de maio a partir do Convento de Jesus, em Setúbal. Aqui foi a vez de votar o Grande Júri, atribuindo as medalhas Grande Ouro e os Melhores do Ano. Deste painel fizeram parte vários especialistas do universo vinícola: Dirceu Vianna Júnior, o primeiro Master of Wine brasileiro e o único de língua portuguesa, Bento Amaral, Diretor de Serviços Técnicos e de Certificação do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, Miguel Pessanha, Chief Operating Officer da Sogrape Vinhos, o Master Sommelier Peter Granoff, dos EUA, o sommelier e escritor Eric Boschman da Bégica e Luís Lopes, presidente do concurso e fundador e diretor da revista Vinhos Grandes Escolhas,

No total, foram atribuídas 419 medalhas, das quais 35 na categoria Grande Ouro, 103 de Ouro e 281 de Prata. Os vinhos distinguidos com as Medalhas Grande Ouro e Ouro terão presença assegurada lá fora durante o ano 2021.

Para o presidente desta associação, Frederico Falcão, a edição deste ano foi bastante positiva: "O ano passado, pelas razões que todos conhecemos, tivemos de adiar o evento, pois não tínhamos uma previsão de como a pandemia iria evoluir. Hoje, dotados de todas as medidas de segurança que nos acompanharam ao longo destes cinco dias, em Santarém e Setúbal, conseguimos finalmente eleger os melhores dos melhores, entre os mais de 1400 vinhos que estiveram a concurso."

O Concurso Vinhos de Portugal é uma iniciativa da ViniPortugal, que pretende dar a conhecer o melhor que se faz em Portugal e ao mesmo tempo promover o encontro entre produtores e especialistas de todo o Mundo.

Em baixo, os premiados na categoria Grande Ouro do concurso "Vinhos de Portugal 2021":

O Melhor do Ano

Quinta Vale D. Maria Vinha da Francisca Tinto 2018| Douro |Aveleda

Quinta Vale D. Maria Vinha da Francisca Tinto 2018| Douro |Aveleda

O Melhor do Ano Licoroso

Porto Kopke Colheita 1966| Douro | Sogevinus Fine Wines

O Melhor do Ano Varietal Tinto

Grande Rocim Alicante Bouschet, Tinto 2017 | Alentejo | Rocim

O Melhor do Ano Varietal Branco

Falcoaria Vinhas Velhas Branco 2018 – Fernão Pires| Tejo | Casal Branco

Falcoaria Vinhas Velhas Branco 2018 – Fernão Pires| Tejo | Casal Branco

O Melhor do Ano Vinho Tinto ( Blend)

Quinta Vale D. Maria Vinha da Francisca Tinto 2018| Douro |Aveleda

O Melhor do Ano Vinho Branco ( Blend)

Quinta do Sobreiró de Cima Reserva Branco 2019 |Trás-os-Montes| Quinta do Sobreiró



O Melhor do Ano Espumante

Casa de Santar Vinha dos Amores Espumante Encruzado | Dão| Global Wines

Casa de Santar Vinha dos Amores Espumante Encruzado | Dão| Global Wines







A lista completa dos premiados do Concurso Vinhos de Portugal 2021 pode ser consultada aqui.