7 jantares para celebrar 7 anos do restaurante Loco (a começar já esta semana)

No restaurante Loco, do chef Alexandre Silva, nada é banal ou previsível, e a celebração do sétimo aniversário do estabelecimento não é exceção à regra. Loco significa no lugar, que por sua vez, para o chef e sua equipa, significa na cozinha, o lugar onde a magia acontece. Onde o conceito de fine dining de Alexandre Silva ganha vida numa versão muito própria e disruptiva; numa corrente criativa constante que se inova a cada estação, respeitando os ciclos da natureza e os seus produtos, sempre nacionais e biológicos, com uma ligação direta aos pequenos produtores.

Restaurante Loco Foto: Loco

Restaurante Loco Foto: Loco

Serão sete jantar únicos repartidos ao longo de sete meses para comemorar sete anos de existência de Loco, premiado com uma estrela Michelin pelo sétimo ano consecutivo. "O número 7 tem um significado muito especial para mim" e este aniversário "representa não só um ciclo de vida e de maturidade do restaurante, como também a celebração de um estilo muito próprio que quis introduzir com o Loco desde o primeiro dia, e que visa romper com as regras, surpreender e fugir do que é confortável", explica o responsável em comunicado. A ideia é que sintamos que fazemos parte de um espetáculo sem fim, com coisas a acontecer em todas as frentes, numa experiência gastronómica sublime e única para todos os sentidos.

Serão sete jantar únicos repartidos ao longo de sete meses para comemorar sete anos de vida de Loco. Foto: Loco

O ciclo de comemorações arranca a 16 de dezembro, sexta-feira, às mãos de Alexandre Silva e do chef João Rodrigues, do Projeto Matéria, uma iniciativa sem fins lucrativos que pretende promover os produtores nacionais com boas práticas agrícolas e produção animal que respeita o meio ambiente. Uma reunião de cozinhas autênticas, sabores imprevisíveis e emoções à flor da pele. Os restantes jantares irão decorrer até junho, um por mês, com base no desconhecido e em que nada se sabe sobre o menu de degustação, apenas alguns nomes de peso, como os chefs Alex Atala e Nuno Mendes.

O ciclo de comemorações arranca a 16 de dezembro, sexta-feira, às mãos de Alexandre Silva e do chef João Rodrigues, do Projeto Matéria. Foto: Loco

Quando? 16 de dezembro. Onde? Rua dos Navegantes, nº53-B, 1200-731 Lisboa. Reservas e mais informações aqui.