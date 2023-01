Receita. Henrique Sá Pessoa ensina a fazer Lángos

O programa Comtradição Pelo Mundo, do chef Henrique Sá Pessoa, está de regresso ao canal de gastronomia 24Kitchen. O mais recente episódio da série leva-nos à Hungria e aos pratos típicos do país, dos snacks às sobremesas. Fácil de preparar e uma verdadeira delícia, eis a receita de pão frito húngaro com um toque à Sá Pessoa.



Lángos



Ingredientes

Azeite q.b;

1 dente de alho;

2 salsichas;

½ cebola;

½ pimento vermelho;

1 c. de chá de paprika fumada;

Sal q.b;

Pimenta q.b;

10 tomates cereja;

Bolo do caco;

Requeijão q.b;

Queijo para ralar q.b;

Folhas de salsa q.b.

Receita de Lángos por Henrique Sá Pessoa. Foto: 24Kitchen

Confeção

Comece por colocar um fio de azeite numa frigideira. Coloque 2 salsichas e junte 1 dente de alho laminado.

Pique ½ cebola e corte ½ pimento vermelho em tiras.

Assim que as salsichas estiverem prontas retire e, na mesma frigideira, refogue a cebola. Junte um pouco mais de azeite. Adicione os pimentos e 1 c. de chá de paprika fumada, sal q.b e pimenta q.b.

Corte ao meio cerca de 10 tomates cereja, desligue o lume da frigideira e junte o tomate. Tempere com sal e salteie um pouco. Retire e reserve.

Abra um bolo do caco e leve a tostar num grelhador com um pouco de azeite. Enquanto isso corte as salsichas em pedaços. Assim que o bolo do caco estiver grelhado, coloque os legumes salteados, as salsichas, um pouco do alho frito e um pouco de requeijão. Tempere com sal e adicione ainda queijo ralado q.b.

Leve ao forno em modo gratinar, a 220ºC de 2 a 3 minutos. Sirva com umas folhas de salsa, natas ácidas e paprika fumada q.b.