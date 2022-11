Vinhos para experimentar sem medos (incluindo um com 16,5% de álcool)

Quinta Nova Vinha Centenária Ref P28/P21 – 2019

Da família Amorim com enologia de Jorge Alves e Sónia Pereira, este tinto é feito com a casta Tinta Roriz (75%) e vinha centenária (25%). Os responsáveis referem que há sempre um olhar especial sobre uma pequena e antiga parcela de Tinta Roriz. As referências no rótulo são à 1ª parcela de plantação monovarietal Tinta Roriz no Douro (P28) e à vinha centenária (P21). Estagiou 12 meses em carvalho francês. €90

Um tinto feito a partir da casta Alicante Bouschet com uvas provenientes da vinha de São Miguel, no Redondo, plantada em 2003 junto à barragem da herdade. A vindima foi mecânica feita durante a noite, o desengaço total e a maceração pré-fermentativa a frio durante 48h. Fermentação em cubas de inox e estágio de 12 meses em barricas de carvalho francês. €14

Um monocasta Alicante Bouschet que a casa assume ter-se deixado dominar, uma vez que o vinho alcançou 16,5% de álcool. O enólogo Diogo Lopes diz que o ano foi perfeito para a casta que foi vindimada manualmente com seleção em mesa de escolha. As uvas foram desengaçadas e a fermentação feita em lagares de inox de pequenas dimensões. Estagiou em barricas de carvalho francês durante 12 meses. €27

Um vinho que a casa habituou o mercado a conhecer pela sua aposta na casta Syrah. Do produtor José Bento dos Santos e do filho Francisco, este reserva tem apenas uma mistura de 10% da casta Viognier. Com enologia de Graça Gonçalves e apoio técnico de Grégory Viennois, estas uvas provém de parcelas distintas de Syrah, fermentadas em inox com maceração prolongada. Estagiou de 18 a 20 meses em barricas de carvalho francês. €35

Da quinta em Silvã de Cima, Sátão, esta é uma produção de cerca de 4500 garrafas, um branco do Dão que reúne as castas Encruzado, Bical e vinhas velhas. Um clássico que expressa o terroir com enologia de Jorge Alves e Rodrigo Costa. A vindima foi manual e o estágio de nove meses em barrica nova de carvalho francês de 500 litros. €38

Um conhaque que os responsáveis consideram ter um estilo ousado e colorido e que mistura motivos tradicionais com uma estética moderna. Apesar das novidades, esta aguardente de vinho originária da região de Cognac surge em 1870. Nesse ano foi feito um conhaque especial para a família e amigos, usando uma aguardente antiga a que chamaram XO ("Extra Old"). €275