Se as paredes da casa senhorial portuense que ocupa, desde os finais do século XIX, o número 276 da Rua da Restauração pudessem falar, estas teriam, certamente, muitas histórias para dividir com quem visita a residência. Ao longo dos anos, o imponente edifício azul-celeste, que terá sido construído como destino de férias de Antónia Adelaide Ferreira — figura incontornável do empreendorismo e da viticultura duriense —, já acolheu um orfanato e funcionou como coworking de arquitetos. Mais recentemente, em 2023, abriu-se à cidade como Maison Bleue, um boutique hotel onde a arte é convidada de honra. No início de 2025, sem perder o charme que lhe é característico, o espaço passou a integrar o portfólio do grupo Vila Foz, que se expandiu assim para o centro do Porto.

Maison Bleue Foto: DR

Com nove quartos cuidadosamente decorados, a propriedade debruçada sobre o rio Douro combina design contemporâneo e detalhes clássicos para uma experiência que tem tanto de acolhedora como de sofisticada. Mais do que um local de estadia, este refúgio citadino é uma galeria, pela qual se espalham esculturas, pinturas, fotografias e instalações. Com as suas escadarias majestosas, tetos trabalhados, mármores e mosaicos originais, recuperados durante um delicado processo de requalificação, o edifício é também ele uma obra de arte que pode conhecer através de visita guiada, sujeita a marcação. Durante a mesma poderá explorar as peças em exibição no momento, que chegam da coleção privada dos proprietários e contam com a assinatura de artistas como Jean-Michel Basquiat, Pedro Cabrita Reis, Helena Almeida, Jonathan Meese, Rui Chaves e Ansel Kiefer.

Maison Bleue Foto: DR

Uma das grandes novidades do alojamento é a abertura do Restart, espaço de restauração a cargo de Arnaldo Azevedo, chef já responsável pelo Vila Foz, que desde 2022 conta com uma estrela Michelin, e pelo Flor de Liz. Encontra-os à beira-mar, num palacete do século XIX que foi transformado numa unidade hoteleira de luxo. Em fevereiro, o chef nortenho inaugurou ainda a Taglio, que leva o melhor das pizzas romanas ao Mercado de Matosinhos. Antes disso, no mesmo mercado, o grupo abriu o Bistrô.

Restaurante Restart Foto: DR

"Uma cozinha tipicamente portuguesa, mas com um toque contemporâneo", é o que pode esperar do Restart, começa por explicar Arnaldo Azevedo no decorrer de um almoço de imprensa. "Viemos para a beira-rio desenvolver um conceito em que a arte e a gastronomia se misturam. Estando mais centralizados, num sítio que é muito de passagem — temos o elétrico à porta — e que atrai público estrangeiro, achamos importante apresentar alguns símbolos da região, como a salada de polvo [aqui servida com vinagrete, paprika fumada e ovo de cordoniz (16€)] e os croquetes [de novilho com maionese de rábano (6€/2 unidades)], presentes em qualquer tasquinha do Porto", acrescenta o profissional.

Prato de Salada de polvo com vinagrete, paprika fumada e ovo de cordoniz. Foto: DR

O arroz caldoso de robalo e camarão (29€), e os filetes de polvo com arroz do mesmo (29€), "dois clássico do Flor de Lis", também se destacam neste menu, que procura dar um toque inusitado a propostas familiares do receituário nacional. Igualmente imperdível é a pá de cordeiro de leite com arroz de açafrão e espargos (36€), um exemplo claro "da típica comida de conforto, que remete um bocadinho para o antigamente e os almoços de domingo". Se o tempo permitir, sente-se na esplanada exterior a ver os barcos rabelos passar.

Restaurante Restart Foto: DR

Onde? Rua da Restauração, 276 (Porto). Horário? Domingo, quarta e quinta das 12h30 às 16h00. Sexta e sábado das 12h30 às 16h00 e das 19h00 às 22h30. Reservas? 22 490 4583.