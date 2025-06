Há um novo chef a comandar a cozinha do L’Égoïste que, desde setembro de 2024, tem feito as delícias dos hóspedes (e não só) do Renaissance, um hotel de cinco estrelas a poucos metros da Igreja de Nossa Senhora da Lapa, no Porto. Falamos de Miguel Pinto, que rumou ao norte do país no final de 2024, após um ano e dois meses em Porches, no Algarve, onde trabalhou como sub-chef executivo do Vila Vita Parc. Antes disso, o cozinheiro de 29 anos, natural de Lamego, aprendeu os segredos e aperfeiçoou as técnicas de diferentes gastronomias em espaços consagrados como o Le Méridien, em Barcelona, o Tasca by José Avillez, no Dubai, e o Café Royal, em Londres.

Renaissance Porto Lapa Hotel Foto: Renaissance Porto

Foi a procura de estabilidade que antecipou o fim deste curioso périplo internacional. "O meu filho nasceu, só com um rim, quando estava na Suíça. Ao ver as despesas médicas a aumentar, decidimos que o melhor seria regressar a Portugal, até para contarmos com um maior suporte familiar", explicou o profissional, uma vez terminado o jantar de imprensa em que deu a conhecer a carta que pensou para o restaurante. Uma cozinha de fusão com base mediterrânica, que ganha forma através do uso de ingredientes nobres e técnicas contemporâneas, ao mesmo tempo que surpreende por combinações improváveis, é a proposta do lamecense. A ideia foi conseguir, com imaginação e ousadia, uma "gastronomia muito consensual", mas capaz de "despertar emoções", "tanto aos hóspedes como aos portuenses" que visitam o L’Égoïste. "Mais do que lutar por estrelas ou guias, queremos proporcionar uma boa experiência", concluiu Miguel.

Leitão com molho de laranja. Foto: DR

Entre os pratos agora disponíveis — cuidadosamente pensados para serem tão apelativos à visão como ao olfato e ao paladar —, sobressaem criações como a ‘Rosa’, composta por salmão curado durante 45 minutos, nabo em pickle, molho sudachi, puré de limão e ovas de salmão (€20). Pelo seu caráter cítrico e fresco, a receita torna-se particularmente atrativa quando as temperaturas estão elevadas. O mesmo se pode dizer do robalo, que chega de Matosinhos e é acompanhado por puré de aipo assado, bimis salteadas, couve kale crocante e molho de champagne (€26). Os sabores do mar continuam em evidência no ravioli recheado de lavagante com caviar oscietra e flor de gelo (€36), que se destaca pelo arrojo.

Criação ‘Rosa’ Foto: DR

Aqueles que se recusam a deixar a carne fora de qualquer refeição podem apostar no leitão, cozinhado durante 24 horas e de pele estaladiça. Esta homenagem à tradição da Bairrada é finalizada com alface cogolho grelhada e maionese de pimentas, regada com molho de laranja e servida com batatas fritas (€28). Outra hipótese é a tenra e suculenta costela desfiada, que chega à mesa, com ovo a baixa temperatura e cogumelos silvestres, depois de 48 horas de cozedura (18€). Mais leve é o ‘Mil Folhas e uma Cevada’, com beringela, cevadinha, alga nori e cogumelo-ostra (€18).

Prato de 'Costela desfiada' Foto: DR

As novidades estendem-se ao menu de doces, assinado pelo chef pasteleiro Ricardo Tiago. A ‘Diz Que É Uma Espécie de Tatin!’ (€10) traduz-se numa terrina de maçã com baunilha e pimenta Sichuan, caramelizada na hora, placa de massa folhada e gelado de manteiga queimada, com crumble de manteiga. É finalizada, em frente ao comensal, com um aromático custard de tomilho que confere frescura à sobremesa. Já o tiramisù (€13) surge reinterpretado sob a forma de um falso caviar. Nesta criação — apresentada numa lata metálica e com tostas de brioche, para que possa ser apreciada à colher ou barrada —, o chocolate ganha protagonismo através de uma namelaka aveludada, conjugada com um cremoso de mascarpone, queijo creme e crème fraîche.

Tiramisù sob a forma de um falso caviar. Foto: DR

Uma reinterpretação de sabores constante

Uma vez no L’Égoïste, não deixe de espreitar ‘Alquimia da Terra’, um conjunto de cocktails de assinatura que nasce da criatividade de Fábio Miranda, bar manager do Renaissance Porto Lapa Hotel. Para o desenvolver, Fábio e a sua equipa exploraram diferentes perfis de sabor, do terroso ao frutado e do cítrico ao floral e ao herbáceo, evocando ingredientes facilmente reconhecíveis. Estes, apesar de darem nome às bebidas, não aparecem nas receitas.

O cocktail Tomate (€16), por exemplo, recorre a cogumelos, damasco, tamarilho, aipo, paprika e clorofila para recriar o gosto do fruto sem o utilizar. Já o Beterraba (€15), que é denso, salgado e ligeiramente ácido, combina gin, pinot noir, cacau, cassis, batata, baunilha e umeboshi. O Hibisco (€19), ideal para os que preferem algo mais leve e aromático, conjuga mezcal, coco, rosas, arando, tangerina e flor de laranjeira. Quem abdica do álcool, mas não da complexidade, pode optar pelo Endro (€12), feito com pepino, maçã verde, mel, salsa e coentros, ou pelo Meloa (€12), com pera, melancia, flor de camomila e Martini Floreale — um vermute sem álcool. Para acompanhar, conte com petiscos como o brioche de lavagante com cebola roxa e maionese picante (€16), o tártaro de novilho com trufa e gema curada (€14) ou os spring rolls de pato com água de rosa (€12).

Um hotel em crescimento

O dia 17 de abril de 2023 foi o escolhido para a inauguração oficial do Renaissance Porto Lapa Hotel, uma unidade hoteleira de luxo que veio revitalizar uma zona há muito negligenciada da cidade. Mais de dois anos depois, a marca prepara-se para abrir uma nova ala com piscina interior, o muito esperado spa e 78 quartos, adianta o diretor, Álvaro Aragão, no decorrer de uma visita guiada à Must. Estas acomodações juntam-se às 163 já existentes, que cativam com as janelas amplas, os móveis de madeira de nogueira com design elegante e a decoração em tons rosa pastel e champanhe. As suítes, nos pisos superiores, contam também com uma extensa área de estar e varanda privativa.

Acomodação Renaissance Porto Lapa Hotel Foto: DR

Ainda que não esteja hospedado, vale sempre a pena dirigir-se ao 5º andar, onde um terraço com vistas deslumbrantes sobre o horizonte portuense abriga uma piscina infinita aquecida. É a olhar para o Parque Urbano Dr. Mário Soares, com 17 mil metros quadrados de área verde, que Álvaro Aragão reforça a vontade da marca em "envolver-se o mais possível com a vizinhança e proporcionar momentos genuínos que conectem o hotel ao bairro". Esta ambição está personificada na figura do ‘navegador’, que ajuda os clientes a conhecerem o Porto "como os moradores locais o conhecem. Ou seja, longe dos pontos turísticos tradicionais e através de experiências imersivas autênticas". A ligação à Invicta nota-se, de resto, na própria arquitetura do edifício, inspirado na Casa da Música e na Fundação de Serralves.

Exterior do Renaissance Porto Lapa Hotel Foto: DR

Com seis salas versáteis — de diferentes dimensões e iluminadas naturalmente —, que totalizam 544 metros quadrados e dão acesso a um pátio exterior, o Renaissance revela-se um bom sítio para realizar todo o tipo de eventos, de lançamentos a reuniões, casamentos e congressos. O maior espaço é o salão de festas, com capacidade para 600 pessoas sentadas.

Onde? Rua de Cervantes, 169 (Porto). Horário? Todos os dias, das 12h30 às 23h00. Reservas? 91 687 6093 / legoiste@legoisteporto.com.