Distinguido na 129ª posição da lista dos Top Restaurants Europe 2025, o restaurante Feitoria, sob a liderança criativa do chef André Cruz, é agora considerado pela organização o melhor restaurante português. O ranking feito pela OAD, Opinionated About Dining, conta com um total de 673 espaços avaliados. Este ano, o Feitoria conseguiu subir 28 posições face ao ano anterior e manter-se como o restaurante mais bem posicionado em Portugal.

A OAD é uma plataforma internacional de referência, que todos os anos publica rankings dos melhores restaurantes do mundo, com base nas avaliações de uma comunidade global composta por gastrónomos experientes. Essas listas são divididas por regiões como Europa, América do Norte e Ásia, entre outras. Já os principais fatores avaliados são a experiência, regularidade e sofisticação dos espaços.

Feitoria Restaurante & Wine Bar Foto: DR

Situado no Altis Belém Hotel & Spa, em Lisboa, o restaurante de André Cruz comemora hoje um feito que ficará para a história da gastronomia nacional. Este reconhecimento reforça o papel do Feitoria como uma alta referência na gastronomia do país, onde os produtos nacionais e a criatividade do chef executivo são a cereja no topo do bolo. "Esta distinção representa não só um orgulho pessoal, mas também uma conquista coletiva. É o reflexo do trabalho diário de toda a equipa e do compromisso que temos em elevar a gastronomia portuguesa a um patamar de reconhecimento internacional", afirma André Cruz, chef executivo.

Chef André Cruz Foto: restaurantefeitoria

O Feitoria Restaurante & Wine Bar abriu em 2009 e, dois anos depois, em 2011, conquistou a sua primeira Estrela Michelin. O espaço celebra principalmente a culinária portuguesa e traz para o centro da mesa pratos com uma profunda ligação à terra, ao mar e às tradições nacionais. Exemplo disso é o menu Semente, onde o respeito pelo produto e pelo produtor se unem a uma abordagem contemporânea, sustentável e autoral. Localizado junto à Torre dos Descobrimentos, a decoração interior é um dos principais destaques: concebida para retratar a chegada dos portugueses ao Japão, encontra-se no centro do espaço uma reprodução autorizada de um biombo Namban. É esta abertura de Portugal ao mundo a principal inspiração de André Cruz.

Prato "Cozido do mar" Foto: DR

Hoje, o chef marca uma vez mais o seu nome tanto dentro como fora de Portugal. No currículo, adiciona ainda a integração do Feitoria no guia La Liste e no 50 Best Discovery, além de ter sido galardoado com Dois Sóis Repsol, na estreia da Gala do Guia Repsol Portugal 2025.