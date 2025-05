O restaurante Intemporal, localizado em Paço de Arcos, volta a ser palco de uma experiência enogastronómica de excelência com a realização do segundo jantar vínico do seu ciclo anual. Desta vez, o destaque vai para os vinhos da Torre de Palma, um nome incontornável na produção vinícola do Alto Alentejo, que se une ao talento criativo do chef Miguel Laffan para celebrar a riqueza dos sabores alentejanos numa harmonização perfeita com a leveza da estação.

Este ciclo de jantares vínicos, com cadência mensal, é uma homenagem às várias regiões vitivinícolas portuguesas e visa destacar, ao longo do ano, a diversidade e qualidade dos produtores nacionais. Depois de uma estreia dedicada à Bairrada, chega agora a vez do Alentejo brilhar na mesa do Intemporal, através de uma seleção de quatro vinhos Torre de Palma, cuidadosamente escolhidos por Luís Feiteirinha, sommelier da casa, para acompanhar o Menu Primavera criado por Miguel Laffan.

Foto: DR

O alinhamento vínico deste jantar promete uma viagem sensorial através do terroir de Monforte, um dos mais emblemáticos do Alto Alentejo. Da frescura vibrante do Torre de Palma Arinto & Alvarinho, passando pela delicadeza do Torre de Palma Rosé, até à complexidade e profundidade dos vinhos Reserva Branco e Tinto, cada copo será uma extensão do prato, numa harmonização que procura não apenas acompanhar, mas elevar cada momento da refeição.

O menu de 13 momentos assinado por Miguel Laffan é, por si só, uma narrativa sensorial dividida em cinco atos: Prelúdio, Passagem, Permanência, Demora e Eternidade. São capítulos de uma história culinária que cruzam mar e terra, tradição e inovação, passado e futuro. Pratos como os Ovos Rotos, a Sopa da Praia Velha, a Lula com espargos ou o Cordeiro refletem não só a criatividade do chef, como também as suas memórias afetivas e a visão sobre o tempo e os sabores.

Foto: DR

A filosofia de Miguel Laffan, natural de Cascais mas com uma carreira internacional de mais de duas décadas, assenta na valorização dos ingredientes locais e na fusão inteligente de tradições portuguesas com influências globais. Com passagens por cozinhas estreladas em França, Espanha, Brasil e Portugal, foi o responsável por conquistar, em 2013, a primeira estrela Michelin atribuída ao Alentejo na era moderna. No Intemporal, Laffan traz consigo essa bagagem de experiências, agora ao lado de uma equipa de excelência composta por António Simões, Gabriel Cabo, Letícia Silva e Luís Feiteirinha.

Com um custo de €150 por pessoa, já com harmonização vínica incluída, o Jantar de Primavera | Miguel Laffan & Torre de Palma promete ser mais do que uma refeição: será uma celebração da autenticidade, da criatividade e do saber-fazer português.

Onde? Intemporal - R. Vista Alegre 2770-046 Paço de Arcos. Quando? 21 de maio. Reserva? reservas@intemporalrestaurante.pt ou +351 968 432 288.