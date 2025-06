A Fitapreta, para além de uma adega, tem agora casa própria, o Paço do Morgado de Oliveira. É na antiga cozinha deste edifício monumental do século XIV, recuperado por António Maçanita, que surge A Cozinha do Paço, o ponto de encontro de mais uma experiência gastronómica. Protagonizado por Afonso Dantas, chef-anfitrião, e Octávio Freitas, chef executivo dos hotéis The Views e Desarma, a segunda edição do evento que leva a Évora chefs com estrela Michelin começa.

Paço do Morgado de Oliveira Foto: DR

Os chefs, ambos madeirenses e amigos de longa data, irão protagonizar um almoço a 4 mãos, onde também o vinho estará sob os holofotes. A ideia essencial para este evento gira em torno do mote "Da horta à mesa, do rio ao mar", uma forma de devolver ao Paço do século XIV uma parte da alma e vida desses tempos antigos. As experiências gastronómicas que nascem na cozinha do restaurante, onde em tempos funcionou uma cozinha que alimentava reis e nobres, serão servidas nas diferentes salas do edifício, não existindo apenas um lugar para as refeições mas cinco. Pode aproveitar, por exemplo, a antiga capela, a sala das barricas e o salão nobre.

Uma das salas disponiveis. Foto: Ranieri Faraoni

O menu conta com oito momentos, já desenhados mas que se mantêm em segredo até ao dia do evento. No entanto, o que poderemos esperar são produtos da terra e do mar, como ovas de espada ou porco preto. Já para os vinhos, e porque Octávio Freitas é também um chef produtor, os pratos de Afonso Dantas serão harmonizados com referências da Octávio Freitas Winery, e os pratos do chef do hotel Desarma serão pensados para referências da Fitapreta.

Afonso Dantas nasceu no Funchal e, com apenas 12 anos, já sabia que a cozinha ia fazer parte da sua vida. Completou o ensino secundário na Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira, com a formação em Técnicas de Cozinha e Pastelaria. Quando terminou mudou-se para França, onde tirou uma licenciatura em Arts Culinaires et Manegement de La Restauration. De regresso a Portugal, passou ainda pela cozinha do JNcQUOI, tanto Avenida como Ásia, antes de voltar à sua ilha natal para liderar o Audax, restaurante de cozinha progressiva no Funchal. Atualmente, o seu foco está n’A Cozinha do Paço.

Chef Afonso Dantas Foto: Ranieri Faraoni

"Este almoço com o Octávio tem um significado especial. Foi com ele que comecei o meu percurso na cozinha. Voltar a partilhar um momento como este é uma forma natural de revisitar essa origem. Somos ambos madeirenses e partilhamos o mesmo compromisso com o produto local, não apenas pelo sabor, mas pelo que ele representa: identidade, memória e futuro. Mais do que um almoço, é um cruzar de trajetórias com raízes em comum", disse o chef d’A Cozinha do Paço.

Por sua vez, o chef Octávio Freitas, nasceu em Câmara de Lobos. Sempre teve uma ligação familiar forte com a gastronomia e com tudo o que vem da terra. A sua visão curiosa sobre os produtos tradicionais e a utilização destes na sua cozinha fizeram dele o chef que é hoje. Além de ser fundador da Octávio Freitas Winery, onde lançou o seu primeiro vinho, a Galatrixa, é também chef executivo dos hotéis The Views e do restaurante Desarma.

Chef Octávio Freitas Foto: José Crispim

Onde? Paço do Morgado de Oliveira, E257 KM 10. Quando? 15 de junho. Preço? €195, com o pairing vínico incluído.