É no hotel Pestana Palace Lisboa que encontramos a Casa do Lago, o restaurante sazonal que pela primeira vez abre um pop-up de verão. Nesta aventura não está sozinho e como restaurante convidado a escolha recaiu no SOI Asian Street Food. Agora, de junho a setembro, ambos terão uma segunda morada onde a cozinha asiática é o centro das atenções. A Casa do Lago by SOI chegou no passado dia 2 de junho aos jardins do hotel Pestana.

Casa do Lago by SOI Foto: DR

A encargo do chef Maurício Vale, a escolha do SOI Asian Street Food não foi uma mera coincidência. Este restaurante abriu em agosto de 2017, no Cais do Sodré, com o objetivo de elevar o conceito do que se chama "comida de rua". Nesta cozinha cada prato é uma viagem até aos aromas intensos da Ásia, que agora irão combinar não só com o ambiente exótico da Casa do Lago como também nos proporcionar uma carta cheia de cor e sabor.

Casa do Lago by SOI Foto: André Mata

O menu conta com diversas propostas que passam por entradas, sanduíches asiáticas, baos, saladas, pratos principais e sobremesas, tudo isto pensado para ser servido a qualquer hora do dia. O destaque vai para opções como os mini hotdogs com salsicha de Chiang Rai, o pastrami de brisket (carne bovina) com maionese de kimuchi (ou kimchi), o hambúrguer smash pastrami (servido no pão brioche), o bao de pato caramelizado, a salada tailandesa crispy e o caril (que pode ser de legumes, frango ou camarão). Já para os mais interessados nos doces, a sugestão recai no Soi Loco (crumble, gelado de yuzu e coco, merengue de kaffir e Toblerone).

Hambúrguer smash pastrami (servido no pão brioche) Foto: André Mata

Entre os pratos para almoço e jantar, as opções de peso são o king crab som tum (papaia verde, thai dressing, fruta exótica e caranguejo) e o Mumbai street panipuri (creme de fruta exótica, mexilhão e pancetta). Relativamente às recomendações do chef, as escolhas são o Polvo massala, aligot de batata (com especiarias indianas e chutney de coco), Massaman Lamb Dream (perna de cordeiro de leite, molho de ostra e caril massaman) e o Kung Pau beef (ribeye no wok, lichia e chilly fermentado). Para sobremesa, ao Soi Loco junta-se o Thai Tea ice cream, um gelado artesanal à base de chá preto, leite vaporizado, coco e pandam. Para completar a experiência, não podia faltar algo para animar os finais de tarde de sexta e sábado, por isso um DJ dará música para que todos os convidados entrem no espírito festivo da temporada.

Casa do Lago by SOI Foto: André Mata

O Pestana Palace Lisboa, é um hotel de cinco estrelas instalado num palácio restaurado do século XIX. Localizado perto de vários monumentos característicos da capital, como a Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerónimos, é um ponto de partida para quem quer conhecer a cidade de Lisboa. Hoje é um dos "The Leading Hotels of the World" e "The Leading Hotels of the World Sustainability Leaders" mais reconhecidos, principalmente pelo serviço e compromisso com a sustentabilidade. O espaço conta com três restaurantes, o Valle Flôr, o Bar Allegro e agora a Casa do Lago by SOI.

Onde? Pestana Palace Lisboa. Rua Jau, 54. Quando? Junho a setembro, todos os dias das 12h às 23h. Reservas? casadolago@pestana.com. Todas as informações em https://www.gruposushicafe.pt/soi.