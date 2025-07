Zunzum: a nova carta de verão é para comer com as mãos

A sazonalidade guia a mudança. Na nova carta do Zunzum Gastrobar, a chegada do verão reflete-se nos ingredientes que compõe os pratos, frescura e qualidade no comando. A assinatura destes novos sabores frescos, tipicamente portugueses e pensados para comer com as mãos, é, pois claro, da chef Marlene Vieira.

O À Brás do Zunzum (€31): choco confit, cebola caramelizada e batata palha Foto: Manuel Manso

Em estreia absoluta no Zunzum chega o choco frito (€14), com aioli negro de alho assado e limão. A espetada de novilho (€25) vem com toucinho, chimichurri e milhos fritos, rica em texturas e sabor. Respondendo às preces dos clientes, Marlene Vieira recuperou o brioche com sardinha braseada (€16), com pimento assado e foie do mar, uma experiência leve e amanteigada.

Tosta de abacate (€16), sapateira e ovas Foto: Manuel Manso

Para fechar em beleza, quem passar pelo restaurante na época mais quente do ano vai poder provar a sericaia com ameixa d'Elvas e ananás dos Açores, vinda diretamente das cozinhas das freiras do Convento das Chagas de Vila Viçosa — não sem ser reinterpretada com um toque próprio, bem ao estilo do Zunzum.