“12 Chefs 12 Meses” de volta ao Kampo

A proposta "12 Chefs 12 Meses" regressa ao restaurante Kampo, desta vez com o chef polaco Grzegorz Lapanowski como convidado especial. Portugal abrirá, assim, portas a um dos mais reconhecidos chefs da Polónia para apresentar a sua interpretação de algumas das maiores riquezas gastronómicas da Madeira.

Durante um fim de semana, Júlio Pereira, chef executivo do Kampo, acompanhará o convidado pelo arquipélago para dar a conhecer um pouco da diversidade e gastronomia das ilhas e, no fim, criar um menu de almoço a quatro mãos, com data marcada para 31 de maio. Pelas 13h00, o restaurante Kampo será palco deste evento, onde o chef anfitrião e o chef polaco destacarão os melhores produtos da Madeira através de pratos exclusivos.

Restaurante Kampo Foto: DR

"É com enorme alegria que recebemos o chef Grzegorz Lapanowski no nosso Kampo. O trabalho que desenvolve na Polónia na promoção de uma alimentação saudável e consciente é uma verdadeira inspiração. Será uma honra partilhar com ele os sabores do arquipélago da Madeira, dando a conhecer alguns dos nossos produtores locais e os ingredientes que tão bem refletem a identidade e riqueza do nosso território", refere o chef Júlio Pereira.

Este convite surge no arranque da proposta "12 Chefs 12 Meses", que tem como objetivo enaltecer a história, cultura e, acima de tudo, gastronomia madeirenses. Ao trazer até à ilha chefs internacionais, o chef executivo do Kampo tem como intenção não só dar a conhecer a riqueza da Madeira, mas também dar oportunidades aos convidados de levarem consigo um pouco dela para os seus países de origem. Esta iniciativa já aconteceu em 2023, altura em que Júlio Pereira recebeu 12 nomes, tanto nacionais como internacionais, igualmente no espaço do Kampo.

Conhecido principalmente pelo seu papel como jurado e apresentador do programa "Top Chef" Polónia e pelos seus diversos projetos dedicados à alimentação saudável e educação alimentar, Grzegorz Lapanowski virá agora até ao Funchal mostrar os seus dotes. É chef e empresário, tendo iniciado o seu percurso no mundo da gastronomia com apenas 19 anos e já trabalhado com vários chefs de renome, como Robert Sowa e Wojciech Modest Amaro.

Chef Grzegorz Lapanowski Foto: DR

"Visitar o Kampo é uma oportunidade maravilhosa para descobrir os sabores autênticos da Madeira e conhecer pessoas que vivem a gastronomia com paixão e respeito pelos ingredientes. Estou muito entusiasmado por aprender mais sobre os produtos locais e partilhar experiências em torno daquilo que mais nos une: uma cozinha saudável, sustentável e feita com o coração", conclui o chef polaco.

O menu tem um valor de €65 por pessoa, com bebidas incluídas, e os mais curiosos para experimentar estes pratos podem fazer a sua reserva através do site, ou através dos contactos telefónicos e email: 291 656 883 / info@kampo.pt.