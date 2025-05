É já no próximo mês de junho que a iniciativa "Alexandre Silva convida" regressa e em dose dupla. E porque a chegada do calor nada mais chama do que encontros e boa comida, o chef Alexandre Silva volta a trazer até à cozinha do hotel Immerso dois nomes, muito conhecidos na cozinha portuguesa, para duas noites onde o melhor da criatividade e da gastronomia nacional vão ser o centro do prato. A iniciativa já trouxe chefs como Rodrigo Castelo, Carlos Teixeira e Vasco Coelho Santos à Ericeira, e para fazer da comida uma celebração memorável.

Chef Alexandre Silva Foto: DR

A primeira noite tem data marcada para 4 de junho e terá o chef Pedro Pena Bastos como convidado, num jantar que terá lugar no Emme, restaurante do hotel. O objetivo será tirar o melhor partido dos produtos da época e do melhor que se pode encontrar na horta do Immerso. Assim, o menu será dividido em oito momentos, com propostas como Tamboril com cantarelos, lombarda e molho goês e Borrego com couve-flor tostada, jus e couve-de-bruxelas, os dois momentos principais do jantar, além de uma variada seleção de snacks e entradas pensadas pela dupla. Para finalizar, não poderiam faltar as sobremesas, um Gelado de leite e pão com alperce e cidreira, e uma combinação criativa de Morangos com requeijão.

Chef Pedro Pena Bastos Foto: DR

Logo duas semanas depois, o restaurante volta a abrir portas ao segundo convidado. A 17 de junho, chega a vez do chef Kiko Martins marcar presença no palco do Emme on Fire, com um jantar no exterior. A proposta baseia-se num fine dining no fogo, onde os convidados poderão usufruir do fire pit do anfiteatro e da vista para o mar, permitindo que todos possam assistir à preparação dos pratos num ambiente a céu aberto. O menu ainda está a ser revisto pela equipa, pelo que não há ainda informações dos pratos para este jantar.

Chef Kiko Martins Foto: DR

Alexandre Silva é principalmente conhecido pela sua participação no programa Top Chef, que venceu em 2021. Formou-se em cozinha/pastelaria em Lisboa e em Gastronomia Molecular, no Instituto Superior de Agronomia. Foi com o projeto Bocca que, entre 2007 a 2012, começou a mostrar o seu verdadeiro talento e algumas das suas ideias. Esse espírito criativo levou-o até ao Alentejo, onde inaugurou o Alentejo Marmóris Hotel & Spa como chef-executivo. Regressa mais tarde a Lisboa para abrir o seu primeiro negócio, o espaço "Alexandre Silva no Mercado", no Mercado da Ribeira. Daí até ser chef-executivo do restaurante LOCO, o passo deu-se sozinho. Agora, volta a ser convidado para ir até ao Immerso, hotel de 5 estrelas, e trazer dois amigos para cozinhar com ele jantares a quatro mãos.

Restaurante Emme do Hotel Immerso. Foto: DR

A primeira noite terá um valor de €120 por pessoa, com bebidas incluídas. Já a segunda, conta com um preço de €85 por pessoa, mas sem bebidas. Ambos os jantares terão início às 19h30 e as reservas já podem ser solicitadas através do email reservas@immerso.pt.