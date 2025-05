Spring Market, um mercado situado no topo do Village by BOA

É no The Space, situado no topo de um dos edifícios do Village by BOA, que o Spring Market abrirá portas entre os dias 10 e 11 de maio. A unidade hoteleira inserida no coração do Porto prepara-se agora para receber o seu terceiro mercado sazonal, desta vez num formato mais intimista e em homenagem à chegada da primavera.

The Space Foto: Luís Ferraz

Envolvido num ambiente animado, o evento juntará moda, artesanato, música e uma seleção diversificada de comes e bebes no mesmo espaço. A seleção de marcas de moda portuguesas reúne nomes como Emblazer, Vintage for a Cause e My Name is Rose, além de outras áreas como a joalharia, com Trizza Jewels, e a cerâmica, com Prelude Ceramics. A ideia é "fomentar o contacto com marcas nacionais num ambiente mais exclusivo e de grande proximidade", explica a General Manager, Carolina Germano.

Vintage for a Cause Foto: DR

Já os petiscos e bebidas serão outro ponto alto do evento. Além das sugestões mais gulosas com influências internacionais, pela mão do chef mentor do projeto gastronómico The fourth Meal, serão também apresentadas outras sugestões doces, croissants e focaccias da pastelaria Miba. Os cocktails on tap da Punchtails, marca portuense, trazem bebidas artesanais. Está ainda marcada uma Happy Hour com vários outros cocktails a preços especiais, que irá decorrer entre as 16h e as 17h.

Cocktails Punchtails Foto: DR

"Queremos criar um ambiente confortável e bonito, onde as pessoas poderão petiscar, desfrutar de uma bebida e apoiar marcas portuguesas e locais. A melhor parte? Podermos ver o sunset com vistas desafogadas sobre o Porto ao final do dia, na varanda do The Space, enquanto experimentamos cocktails on tap — uma novidade nos nossos mercados," explica a responsável.

O Village foi o primeiro projeto da BOA Hotels no Bairro do Silva, uma localização histórica fundada no final do século XIX, na cidade do Porto. O bairro era inicialmente um complexo habitacional da classe trabalhadora, que agora deu lugar a este projeto onde a preocupação se centrou em reabilitar os edifícios, preservar o bairro e manter as estruturas já existentes. O The Space é a penthouse e sala dedicada a eventos, como jantares íntimos, experiências de mesa de chef e lançamentos de produtos, e escolhida para dar lugar a esta ocasião.

Village by BOA Foto: Luís Ferraz

O mercado estará aberto a partir das 12h até às 19h, ao longo dos dois dias, com entrada gratuita.