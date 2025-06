Penha Longa Resort: o verão num mosteiro de luxo

Se procura um lugar onde os dias se estendem e o tempo parece abrandar, temos uma sugestão. A apenas 30 minutos de Lisboa, no coração do Parque Natural de Sintra-Cascais, encontra-se o Penha Longa Resort, o único hotel em Portugal dentro de um parque natural e incorporado num mosteiro. Hoje conta com três chaves Michelin e destaca-se como um resort de cinco estrelas. O que não falta no Penha Longa Resort são opções para aproveitar neste verão, experiências que vão desde atividades divertidas para crianças, momentos relaxantes para os adultos e aventuras para viver em família.

Penha Longa Resort Foto: DR

O pacote Beat the Heat é a primeira proposta do resort. Este é composto por uma estadia com pequeno-almoço incluído, uma atividade exclusiva à escolha, que pode ir desde uma massagem de costas e ombros a uma prova de vinhos, e uma visita guiada ao mosteiro do século XIV. Válido até 30 de setembro, cada noite tem um valor de €358, com ocupação dupla. Já a segunda sugestão é o Summer Vibes no Spa, uma massagem de corpo inteiro durante 50 minutos e de pressão média. O pacote inclui um chá de boas-vindas e acesso total ao spa, ou seja, à sauna, jacuzzi aquecido e à piscina fria, por €70 por pessoa.

Piscina no Penha Longa Resort Foto: DR

O resort é reconhecido pelo seu campo de golfe profissional. Este tem 27 buracos e pode tanto ser um lugar para jogar como para passear e admirar a natureza que o rodeia. No Penha Longa o golfe é um desporto para todas as idades, que poderão usufruir de dois campos especiais para crianças e jovens até aos 15 anos. O primeiro é o Campo Mosteiro, de 9 buracos, tem um preço de €41/pessoa e pode ser utilizado após as 15h, desde que acompanhados por um adulto. O segundo é o Campo Atlântico, este com o dobro dos buracos do primeiro e um valor de €75/pessoa durante os dias úteis e €81/pessoa aos fins de semana e feriados.

Golfe no Penha Longa Resort Foto: DR

Para os mais pequenos, dos 4 aos 12 anos, o Summer Club tem programadas diversas atividades criativas, noites de cinema e até um acampamento no Kids Club. Durante a manhã as atividades são cortesia da casa até ao 12h30, à tarde têm um custo de €42 e à noite um valor de €52, com jantar incluído. Os adolescentes poderão também usufruir de jogos ao ar livre, como snooker, bowling nórdico, petanca, matraquilhos, entre muitos outros que garantem que o tédio não exista.

Atividades para todas as idades Foto: DR

Mas não podíamos estar a falar de verão sem falar em boa comida, e no Aqua, o restaurante à beira da piscina, a diversão é servida no prato. De sexta a domingo, nos meses de julho e agosto, os sabores mexicanos acompanhados por margaritas são as estrelas todos os almoços, das 12h às 15h, com os Tacos Al Pastor. Aos sábados e domingos, nesses meses, pode também fazer um brinde com sangria, seja ela mais tradicional, à base de vinho branco, tinto e rosé ou a Sangria Spritz, com um preço de €30 por jarro, no Sangria Weekend. Em agosto, o jantar fica reservado para os clássicos do mar português e todos os domingos e segunda, das 19h às 22h, pode contar com a Marisqueira no Aqua.

Sabores mexicanos, no restaurante Aqua Foto: DR

Os interessados podem fazer as suas reservas através do número (+351) 21 924 9011 ou por email para resort.penhalonga@penhalonga.com.