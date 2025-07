As portas vermelhas que garantem acesso ao número 130 da Rua do Comércio do Porto, a poucos passos da Ribeira e do Palácio da Bolsa, chamam a atenção de quem por ali caminha desde 2020. Ao atravessá-las, depara-se com o ambiente agradável e intimista pelo qual o Holy Sandwich Shop é conhecido, conseguido com boa música, bancos de couro, paredes de tijolo e um bar bem composto. Da cozinha, saem entradas gulosas como as coxinhas de pastrami desfiado com creme de queijo, maionese de sriracha e Grana Panado (9,5€), ou a fake chicken flower, uma opção vegetariana em que a couve flor panada, coberta com sweet chili e acompanhada por molho gorgonzola (€7,5), é a grande protagonista. A fama da marca, que já era um sucesso em São Paulo, no Brasil, antes de se aventurar em terras lusitanas, deve-se, contudo, aos seus hambúrgueres e sandes de influência americana.

O Pony Line custa 19 euros e foi destacado como um dos três melhores hambúrgueres do mundo Foto: DR

Desde junho, há uma receita em particular que se destaca no menu. Falamos do Pony Line (19€), feito com duzentas gramas de carne dry aged, com pelo menos 60 dias de maturação, cheddar inglês e melaço de bacon, que lhe confere um gosto adocicado inesperado neste género de produtos, mas nem por isso menos interessante. Em abril, a criação original conquistou a terceira posição no ranking "World's 25 Best Burgers". A Burgerdudes chegou a este resultado após percorrer mais de 60 países, ao longo de mais de uma década, à procura das melhores sanduíches do mundo. A qualidade da carne, o sabor, a textura, a apresentação e a originalidade estão entre os critérios analisados por esta espécie de "guia Michelin para hambúrgueres".

"O Holy Burger é a nossa hamburgueria favorita no Brasil desde a primeira visita, há alguns anos, e durante a última viagem a São Paulo, eles melhoraram ainda mais", começa por ler-se na plataforma online. "O melaço de cana dá um toque especial aos fantásticos sabores da carne maturada a seco, e o pão incrivelmente fofo mantém-se surpreendentemente bem unido. A carne é cozida até o ponto médio e tudo isso contribui para uma experiência de sabor harmoniosa que desejamos que dure para sempre", escreve sobre o Pony Line.

Bastante apetecível, o cheesecake de leite condensado caseiro Foto: DR

Apesar desta sandes ser motivo mais que suficiente para justificar romarias ao edifício histórico de 1827, com capacidade para cerca de 30 pessoas, há outras adições recentes a considerar quando espreitar a carta. É o caso do Franz, com dois smashs de 70 gramas, queijo cheddar, cebola na chapa e maionese de alho (14,5€), e do The Same Old Blues, que leva 180 gramas de carne, gorgonzola, cogumelos fumados, bacon e maionese de alho negro trufada (16€). Enquanto o primeiro hambúrguer é servido em croissant francês, o segundo vem entre duas fatias de pão brioche. Uma sugestão desenvolvida em exclusivo para a loja em Portugal é o Cheeseburger da Serra, com 180 gramas de carne, queijo da Serra da Estrela e bacon (€16). O preço de todos dá direito a uma dose generosa de batatas fritas crocantes.

Antes de ir embora, prove o pudim de leite condensado (€5,5), apresentado numa latinha de metal para ser desenformado pelos comensais. Thiago Tavares, o principal responsável pela entrada da marca em Portugal conta-nos que quase todos tentam adivinhar o ingrediente especial, mas ainda são poucos os que conseguem acertar. Igualmente tentadores são o cheesecake com doce de leite caseiro ou calda de frutos vermelhos (5,5€) e o milkshake de pipoca, feito com sorvete de baunilha e pipoca doce caramelizada (7€).

Não saia sem antes provar o pudim de leite condensado Foto: DR

De São Paulo ao Porto

Para contar a história do Holy Sandwich Shop é preciso recuar mais de doze anos, a uma altura em que um dos hoje sócios começou a fazer hambúrgueres para vender na igreja e assim juntar dinheiro para ajudar em ações sociais. "A parte assistencial e o desejo de transformar vidas faz parte da essência do Holy desde o início. É algo de que não abdicamos. Queremos ser mais do que um restaurante e ter um impacto positivo, tanto na sociedade em geral como no dia a dia de quem trabalha connosco e dos nossos clientes. Esta vontade reflete-se de diferentes maneiras. Por exemplo, um dos meus parceiros tem um instituto que apoia pessoas da Cracolândia [denominação atribuída a uma determinada área no centro de São Paulo, ocupada por uma população em situação de rua que é composta, na sua maioria, por dependentes químicos e traficantes, geralmente de crack]. Parte dos custos são sustentados pelo negócio", conta Thiago.

O melaço de bacon confere ao Pony Line um gosto adocicado Foto: DR

Das congregações passaram a participar em feiras gastronómicas e, em 2013, abriram o primeiro espaço físico, que rapidamente se tornou uma referência entre as hamburguerias da capital paulista. Seguiram-se anos de maturação, continuamente movidos pela paixão por comida artesanal e a ambição de elevar o hambúrguer a outro patamar, com foco na qualidade dos ingredientes e na atenção ao detalhe.

A aventura internacional acabou por nascer de uma coincidência feliz. "Já recebemos vários pedidos para abrir outras casas, seja no Brasil ou noutros países, mas nunca quisemos trabalhar com franquias ou coisas do tipo, por acreditarmos ser difícil conseguir manter o padrão de qualidade e o que nos torna únicos quando não conseguimos estar junto dos projetos. A ideia de abrir em Portugal só surgiu porque vim viver para cá e podia tratar de tudo diretamente. Como o meu pai é de Espinho e esta zona sempre foi quase uma segunda casa, decidi vir para o Porto", explica o empresário.

O Holy abriu portas na Rua do Comércio em 2020

Em 2019, Thiago veio então à procura de um espaço para instalar o Holy. Uma vez encontrado, arrancaram as obras e a abertura de portas aconteceu em 2020. Como muitos outros, o negócio viu-se afetado pela pandemia de Covid-19, que obrigou a confinamentos e restrições. "Em 2022, tudo começou a mudar. Também ajudou o facto de termos um nome forte no Brasil e haver muitos brasileiros a viver por cá. A notícia de que abrimos espalhou-se graças ao boca a boca e, terminadas as limitações, houve um boom".

Mantendo-se fiel às suas origens brasileiras, mas adaptando-se aos sabores e produtos locais, a loja portuense foi chegando a mais públicos e já é paragem indispensável no roteiro dos apaixonados por hambúrgueres.

Onde? Rua do Comércio do Porto, 130. Quando? Terça a quinta, das 12h00 às 16h00 e das 19h00 às 24h00. Sexta a domingo, das 12h00 às 24h00.