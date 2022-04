Vinhos que abrem um mundo de rosas

Quinta Nova Rosé Colheita 2021

Já é um clássico este rosado com enologia de Jorge Alves e Sónia Pereira. Cerca de 75% do vinho esteve quatro meses em inox e os restantes 25% em barrica de carvalho francês. Feito com as castas Tinta Roriz (50%), Tinta Francisca (30%) e Touriga Franca (20%), foi vindimado manualmente e a prensagem segue o modelo executado na região francesa de Provence, com a uva inteira, a reconhecida técnica de blanc des noirs. €13,99

Quinta Nova Rosé Colheita 2021 Foto: D.R

Quinta do Monte d’Oiro Reserva Rosé

Elaborado com a variedade Syrah, com enologia de Graça Gonçalves, com o apoio técnico de Grégory Viennois, o vinho provém de uma parcela selecionada e conduzida especificamente para a produção de rosé. Vindima manual, com escolha e esmagamento com prensagem direta. Estagiou seis meses em barricas de carvalho francês de 500 litros. €20

Quinta do Monte d’Oiro Reserva Rosé Foto: D.R

Vinha da Rosa 2021

Um vinho orgânico da casa João Portugal Ramos produzido a partir das castas Touriga Nacional e Syrah, provenientes da vinha da rosa no Alentejo. As uvas foram colhidas manualmente em pequenas caixas e, após a seleção, desengaçadas e prensadas. A fermentação decorreu a baixas temperaturas em cubas de inox. €15,90

Vinha da Rosa 2021 Foto: D.R

Restrito Colheita Rosé 2021

Uma nova edição da Restrito, feito a partir das castas Touriga Nacional e Tinta Roriz. Um DOC Douro com uma produção de 2226 garrafas de 0,75 litros e 200 garrafas de 1,50 litros. A linha rosé da casa nasceu das vontades de António Ribeiro, cofundador e Carlos Magalhães, enólogo, que relevaram o potencial deste vinho rosado do Douro Superior. €8,50

Restrito Colheita Rosé 2021 Foto: D.R

LQLC Rosé 2020

Da região de Vancluse – Luberon, este produto da quinta francesa de John Malkovich tem sido lançado quase todos os anos. Desta feita, um monocasta Cabernet Sauvignon. As uvas são colhidas 10 dias antes do tempo previsto para as castas tintas para atingir uma melhor acidez e cor rosa salmão. Dois dias de maceração pelicular, 10 dias de fermentação em cubas de inox e estágio de cinco meses em cubas de inox em borras finas. €15,50

LQLC Rosé 2020 Foto: D.R

Tinto Cão Reserva Rosé 2021

A casa Kopke lança este vinho que pertence à Winemaker’s Collection de vinhos DOC Douro sob a qual são produzidas edições limitadas, numeradas e assinadas pelo enólogo Ricardo Macedo. Este rosé, feito da casta Tinto Cão, com prensagem suave de cachos inteiros, estagiou na adega da Quinta de S. Luiz seis meses em vasilha inox com batonnage semanal. €22