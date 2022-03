Vinhos do outro mundo para acrescentar à garrafeira

Purple Air Comes From The East 2016

O tinto do Chateau Changyu Moser XV é um Cabernet Sauvignon feito pelos enólogos Lenz M. Moser e Fan Xi. O austríaco trocou a Europa pela zona de Ningxia, no norte da China e está a converter os 250 hectares da vinícola em viticultura biodinâmica. A consultora Martins Wine Advisor, que comercializa esta marca, refere que a casa tem posicionado os vinhos ao nível dos melhores do mundo. €180

Purple Air Comes From The East 2016 Foto: D.R

LQLC Cabernet Sauvignon 2015

Não é a primeira vez que a Unlock Wines disponibiliza os vinhos "Les Quelles de La Coste" que John Malkovich faz na sua quinta em França. Entre outros, está agora no mercado este tinto monovarietal da região Vaucluse – Luberon (IGP – Indicação Geográfica Protegida) fermentado em cubas de inox e estagiado durante um ano em barricas e tonéis de carvalho francês. €29

LQLC Cabernet Sauvignon 2015 Foto: D.R

Taylor’s Very Very Old Tawny Port Platinum Jubilee

O Porto muito muito velho é lançado para assinalar os 70 anos de reinado de Isabel II. A casa, detentora do alvará real de fornecedor de Vinho do Porto à rainha, selecionou o lote desta edição limitada através da escolha individual dos seus provadores. O IVDP aprovou este ano a categoria "Very Very Old Tawny Port", da qual este Taylor’s é o primeiro. €490

Taylor’s Very Very Old Tawny Port Platinum Jubilee Foto: D.R

Kopke 50 Anos Tawny

A mais antiga casa de vinho do Porto apresentou este vinho em garrafas pintadas à mão. Após a colheita, também manual, as uvas são desengaçadas, esmagadas e vinifi­cadas segundo um processo que assenta numa cuidada maceração com extração de cor, taninos e aromas das películas, complementado por permanentes remontagens durante a fermentação. O enólogo e master blender Carlos Alves descreve o vinho como de extrema finura e delicadeza. €199

Kopke 50 Anos Tawny Foto: D.R

Adega Mãe Reserva Tinto 2017

Feito a partir das castas Touriga Nacional, Touriga Franca, Cabernet Sauvignon e Petit Verdot, este vinho confirma a experiência feita em 2016 onde o enólogo Diogo Lopes destaca a importância da Touriga Franca no lote, num vinho muito elegante. Os responsáveis referem a cor vermelha e profundidade média mostrando ligeira evolução. €11,95

Adega Mãe Reserva Tinto 2017 Foto: D.R

Quinta dos Abibes Tinto Reserva 2017

O produtor Francisco Batel Marques confia a produção vínica a duas castas de alavanca: a Touriga Nacional e o Arinto por serem exclusivamente nacionais e cobrirem o território. As castas estrangeiras reúnem elementos de universalidade, variedade e distinção. Este blend 50% Touriga Nacional e 50% Cabernet Sauvignon feito no coração da Bairrada estagiou em barricas de carvalho francês durante um ano, seguido de mais seis meses em garrafa. €15

Quinta dos Abibes Tinto Reserva 2017 Foto: D.R

O Xisto – Roquette & Cazes 2018

É a nova edição do topo de gama Xisto produzido apenas em anos de qualidade excecional. O ano de 2018 reuniu as condições exigidas pelas equipas de enologia que fazem parte do projeto Roquette & Cazes. Manuel Lobo, enólogo da Quinta do Crasto (da família Roquette, no Douro) e Daniel Llose, enólogo do Château Lynch-Bages (da família Cazes, em Bordéus) são os responsáveis por este blend de Touriga Nacional, Touriga Franca e Tinta Roriz, provenientes de vinhas velhas. €79