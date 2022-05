Vinhos que celebram regiões e terroirs

H.O Sousão 2018

Um Douro DOC com novo visual na Horta Osório Wines comprada recentemente pela Menin Wine Company, feito a partir de uma só casta: Sousão. Depois da vindima manual em diferentes parcelas, as uvas seguiram para depósitos de fermentação em inox. Foi executado um protocolo específico para a casta e, após a fermentação malolática, o vinho estagiou em barricas de carvalho de 400 litros durante 14 meses. Ainda estagiou mais oito meses em garrafa. €23

H.O Sousão 2018 Foto: D.R

Quinta do Côtto Rosé 2021

Uma das principais novidades da casa Montez Champalimaud conquistou uma medalha de ouro em Bruxelas. Feito a partir de um blend das castas Touriga Nacional e Tinta Roriz, as uvas são provenientes de parcelas situadas entre 350 e 440 metros de altitude no Douro, beneficiando de diferentes exposições solares. O vinho estagia quatro meses em depósito até ser engarrafado. €8

Quinta do Côtto Rosé 2021

Pouca Roupa Rosé 2021

A nova imagem marca este vinho que "assenta que nem uma uva", concebido por João Maria Portugal Ramos, enólogo e filho de João Portugal Ramos. O primeiro vinho vegan da casa alentejana, concebido para atrair um público mais urbano, jovem, feito com vindima mecânica noturna. As uvas são desengaçadas e suavemente esmagadas e, em seguida, arrefecidas dentro da cuba. Repousam durante oito horas para maior extração de aromas da película. €4,99

Pouca Roupa Rosé 2021

Encostas de Melgaço Alvarinho 2020

Um verde da região mais conhecida desta casta que conquistou a grande medalha de ouro nos "Melhores Verdes 2022" no concurso promovido pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes. Da Quinta da Pigarra, com enologia de Jorge Sousa Pinto, o vinho depois de prensado foi decantado e fermentado em cubas inox onde estagiou as borras finas até Março. €7,25

Encostas da Melgaço Alvarinho 2020 Foto: D.R

Barão do Hospital Alvarinho 2020

O verde da sub-região de Monção e Melgaço recebeu recentemente 90 pontos do crítico internacional Robert Parker pela primeira edição de Alvarinho. A assinatura é da enóloga Antonina Barbosa da Falua, detentora da Quinta do Hospital. O vinho manteve-se sobre as borras finas durante um longo período de tempo, enquanto 10% do lote fermentou e estagiou seis meses em barricas usadas de carvalho francês. €14.99

Encostas da Melgaço Alvarinho 2020 Foto: D.R

Romeira Chardonay 2019

Um branco IGP Lisboa das Caves Velhas da Quinta do Boição em Bucelas, monocasta Chardonay, que acaba de chegar ao mercado com uma edição limitada de 6000 garrafas. A vinificação foi feita com desengace total das uvas, decantação estática e fermentação alcoólica a 16ºC durante duas semanas. Estagiou dois anos meses em barricas de carvalho francês, de segunda e terceira utilização, sobre borras finas. €6,69