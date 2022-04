Vinhos laranja e escolhas de especialistas

Herdade Monte Branco 2020

Um vinho branco de curtimenta conhecido por "orange wine" que fermenta em contacto com as películas. Neste caso durante cinco dias. Além do palato e nariz, estes brancos diferem na cor que vai do amarelo mais escuro ao âmbar. Esta edição limitada do Alentejo, com enologia de António Ventura e José Pedro Figueiredo, é feita com Arinto (70%) e Antão de Vaz (30%) e estagia nove meses em cuba oval. €28,00

Herdade Monte Branco 2020 Foto: D.R

Dona Matilde Tinto 2018

Tal como todas as referências da quinta, um field blend, produzido a partir da mistura de castas de uma vinha com 26 anos de idade. A saber, Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Francisca, Tinto Cão e Tinta Roriz. Parte do lote estagiou em barricas de madeira usada. Foram produzidas 25 mil garrafas com enologia de João Pissarra. €9,50

Dona Matilde Tinto 2018 Foto: D.R

Quinta do Pessegueiro 2018 Tinta da Barca & Alicante Bouschet

Proveniente da quinta em Ervedosa do Douro, São João da Pesqueira, este tinto foi vindimado em setembro e as uvas conservadas numa câmara frigorífica durante 12 horas. Feito a partir de Alicante Bouschet e de uma casta pouco habitual: Tinta da Barca. A fermentação alcoólica completa com pisa a pé decorreu num lagar de granito. Envelheceu numa cuba de cimento oval de 1700 litros durante 12 meses. €26

Quinta do Pessegueiro 2018 Tinta da Barca & Alicante Bouschet Foto: D.R

Palato do Coa Branco 2020

Uma garrafa de 1,5 litros (magnum) de um tinto produzido no Douro Superior com as castas Rabigato, Viosinho e vinhas velhas. Com enologia de Carloto Magalhães e Paulo Schreck, a vindima foi manual em caixas de 18 quilos. As uvas foram conservadas durante 24 horas em camara frigorifica, prensagem pneumática das uvas desengaçadas, decantação a frio e fermentação a temperaturas controladas. €22,50

Palato do Coa Branco 2020 Foto: D.R

Porto Cruz Lágrima

Um vinho do Porto branco com enologia de José´ Manuel Sousa Soares feito a partir de uvas de castas brancas tradicionais do Douro. Um alto teor de açúcares que se deve à interrupção antecipada da fermentação. O blend é feito entre diferentes vinhos jovens, com estágios variados. Ideal para aperitivo ou acompanhar sobremesas. €9,49

Porto Cruz Lágrima Foto: D.R

Conde Vimioso Sommelier Edition Vinho Tinto

Antonina Barbosa, enóloga e diretora-geral da Falua, convidou uma dezena de sommeliers nacionais de referência para eleger o lote final dos vinhos Conde Vimioso Sommelier Edition 2021. Este tinto da região do Tejo, exclusivo para o canal Horeca, foi produzido com as castas Aragonez, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot e Syrah. Esteve 12 meses em barricas de carvalho francês. €7,99